Construcción de la Arena de Lima aún no ha sido aprobada por Concejo de la MML, dice regidora

El proyecto Arena de Lima, que plantea la construcción de un espacio destinado a conciertos y otros eventos de entretenimiento de gran magnitud, ha encendido la polémica debido a una presunta falta de coordinación entre las municipalidades de Lima y el distrito de San Miguel, así como la preocupación de vecinos y sectores animalistas sobre la ubicación del futuro recinto en terrenos adyacentes al Parque de las Leyendas.

Respecto a este tema, Roxana Rocha, regidora metropolitana y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, precisó que lo aprobado en el Concejo Metropolitano el pasado jueves no fue el proyecto en sí, sino lo que denominó como "una opinión de relevancia".

"No ha aprobado ni la viabilidad, ni la ejecución, ni la construcción de proyecto alguno, porque recién estamos entrando a una etapa que se llama de formulación, y esa etapa requiere una serie de estudios técnicos que tienen que ser alcanzados, presentados por el proponente de la idea", dijo Rocha en diálogo con RPP.

En ese sentido, precisó que la idea consiste en la construcción de una arena techada, insonorizada y multifuncional en un área de 20 000 m², destinada a espectáculos públicos, culturales, deportivos y de entretenimiento.

"Falta mucho" para declarar viabilidad del proyecto

La funcionaria explicó que, una vez se acercó el proyecto, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML analizó si el mismo cumple con los requisitos de ley y traspasarlo a distintas comisiones municipales, con lo cual "falta mucho" para declarar la viabilidad de esta iniciativa.

"De acuerdo con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, [el proyecto] pasa por cuatro etapas: formulación, planeamiento, ejecución y transacción. Normalmente, la ley es muy rígida y rigurosa, y puede durar un año y medio, dos años, si es que pasara todas las etapas. Es así, si no, definitivamente se le devuelve el expediente y se archiva la iniciativa", apuntó.

Señaló también que todavía se requieren estudios para verificar la magnitud del impacto que el espacio tendrá en animales y vecinos, quienes han manifestado su preocupación principalmente por potenciales ruidos molestos y mayor congestión vehicular.

"Eso lo va a tener que demostrar la persona jurídica que ha presentado la idea. Es una empresa argentina [...] Nosotros debemos tener en cuenta todos estos aspectos, porque de alguna manera estamos para preservar la calidad de vida de todos", indicó.

"Hoy en día es muy prematuro decir si esto va o no va, o congestiona o no congestiona, u ocasiona un ruido molesto. Todavía no se puede decir esto porque no hemos declarado la viabilidad del proyecto", agregó.