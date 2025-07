Permanece en UCI uno de los hermanos atropellados en Comas: familia pide apoyo para cubrir gastos médicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los adolescentes se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. | Fuente: RPP

Dos hermanos, de 12 y 14 años, fueron atropellados el último sábado 19 de julio en la avenida Universitaria, cuando se dirigían a su vivienda, ubicada en la calle Comercio y muy cerca a la estación Belaúnde del Metropolitano, en el distrito limeño de Comas.

A dos días del accidente, el adolescente de 14 años se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, mientras que su hermano se viene recuperando de forma lenta tras ser sometido a una operación en la cabeza.

“Ayer ha entrado a UCI [mi hijo] y no me dan ni resultado, no me dicen nada. Me piden medicinas y [es] un gasto enorme”, señaló a RPP el padre de los menores.

Cabe destacar que el conductor de la unidad se encuentra detenido en la comisaría Túpac Amaru.

SOAT está por vencer

El progenitor de los adolescentes reportó que el SOAT del vehículo está pronto a vencer y que el conductor no se ha pronunciado sobre si asumirá los gastos médicos tras ello.

“Agradezco a las personas que están ayudándome porque en verdad me hace falta dinero porque el SOAT no cubre. Aparte, el SOAT también ya se vence. [El] martes se vence el SOAT, no sé cómo vamos a hacer los familiares, los que han atropellado a mi hijo ni se pronuncian, ni nada, ni vienen, nada”, acotó.

En esa misma línea, los familiares de los menores han solicitado el apoyo de las autoridades para cubrir los gastos, pues aseguran que el Sistema Integral de Salud (SIS) no cubre todos los procesos médicos, pese a que ninguno de los padres tiene trabajo formal.