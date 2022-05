Familiares y amigos del menor protestaron frente al Hospital del Niño donde se encuentra hospitalizado. | Fuente: RPP

Familiares y amigos del menor Jhoangel Jesús Sambrano de 11 años realizan un plantón frente al Hospital del Niño. Ellos exigen justicia luego que este menor haya sido agredido brutalmente por uno de sus compañeros del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito de Puente Piedra.

RPP Noticias llegó hasta los exteriores del nosocomio ubicado en Breña y conversó con el padre del menor, Jonathan Sambrano, quien indicó que su hijo presenta daños en el cerebro tras la agresión.

“Mi hijo era encargado del salón y le dijo a su compañero que lo iba a apuntar por haber llegado tarde. Eso le molestó al otro chico y lo agarró por el cuello generándole asfixia mecánica y cuando cayó, lo golpeó en la cabeza generándole una hemorragia en el cerebro”, contó.

Según contó el padre, en el hospital solo le han puesto calmantes y una sonda. Mientras, en una clínica privada, el menor pasó por una tomografía que arrojó que en el cerebro había manchas de sangre. Sin embargo, contó que los médicos le indicaron que pronto le darían el alta.

“El presenta dolores y le pueden dar el alta. Cuando se le pase la anestesia, será complicada calmar el dolor y yo no puedo sacarlo de aquí sin saber cuál es su diagnóstico”, sostuvo.

Descargos y ayuda

Mientras, Jonathan Sambrano cuenta que ni los padres del menor que agredió a su hijo ni el director del centro educativo lo vienen apoyando con la situación que viene pasando.

“Los padres del niño que lesionó a mi hijo me dicen que no se harán responsables y el directore se ha lavado las manos”, dice. “Nosotros teníamos un whatsapp y nos ha bloqueado. No hemos tenido contacto y la profesora vino con una suma de 200 soles, pero nosotros hemos gastado cerca de 2 mil gracias a amigos que nos han colaborado”, indicó.

En el frontis del Hospital del Niño, los familiares del menor y amigos vienen realizando un plantón para exigir justicia y apoyo para Jhoangel Jesús Sambrano. Si desean brindar algún tipo de asistencia se pueden comunicar al 979427626.