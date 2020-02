Según el Reniec, José Guzmán de 58 años murió a las 9 de la mañana del último 26 de enero de un paro cardíaco. | Fuente: RPP Noticias

Rafael Dávila del Águila, el tramitador que se encargó de presentar un certificado de defunción falso de José Guzmán ante Reniec, dijo a RPP Noticias que está mortificado, luego de que se le haya acusado de buscar algún beneficio, inscribiendo el fallecimiento del afectado.



“Yo trabajo en la funeraria Los Portales y saben que yo registro los documentos de defunción. Y José Reaño me dijo que siente este documento, entonces yo inocente asenté el documento y yo no pensé que estaba vivo. Después me entero de que estaba vivo. Es la primera vez que me sucede esto”.



Señaló que el señor José Reaño de la funeraria Santa Elena le pidió este favor a cambio de un “sencillo”. “Yo como siempre, asiento y me dan una propina”, dijo a RPP.



Dávila dijo que ha ido a la Reniec para testificar sobre este caso. Le dijeron que posteriormente lo van a notificar para saber qué es lo que procede. Afirmó estar dispuesto a colaborar con la justicia y por ello, ha brindado su declaración.



“Todos los certificados que me dan, yo me baso en el certificado y la huella que pone el doctor. Yo lo certifico y nunca me ha pasado esto”, refirió Dávila.



Quisieron matarlo

El doctor que firma el certificado de defunción es Enrique Vidarte Flores. Reniec señaló que la firma del médico que suscribió el acta de defunción fue falsificada, pues se ha confirmado que la firma como la huella no corresponden al médico cirujano.



RPP Noticias se comunicó con José Reaño, sindicado por haber falsificado el certificado de defunción de José Guzmán. Este se encuentra fuera de Lima y dijo que responderá a través de sus abogados; pero, negó las acusaciones.



Este último sábado, Jose Guzmán (58) llegó a la oficina de Migraciones para tramitar su pasaporte, cuando un funcionario le informó que aparecía como fallecido en los registros oficiales de la Reniec, por lo que no podía atender su solicitud. “Me encuentro vivo y realmente preocupado", dijo Guzmán a RPP Noticias esta mañana.