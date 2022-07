Ricardo Gareca no es más entrenador de la ‘Bicolor’. | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP

El entrenador argentino Ricardo Gareca no renovó contrato con la Selección Peruana, con lo puso fin a un proceso que nos llevó a un Mundial después de 36 años y en el que se consiguió un subcampeonato en la Copa América, además de quedar a un paso de lograr una segunda clasificación mundialista.

Un equipo de RPP Noticias salió a las calles a recabar la opinión de los limeños, quienes se pronunciaron sobre la salida del ‘Tigre’. Nuestra reportera llegó a la Villa Deportiva Nacional (Videna), en San Luis, donde conversó con algunos transeúntes.

“Es muy lamentable. Estoy sorprendida, Gareca nos ha llevado a un Mundial. Debe seguir. ¡Hagamos algo!”, señaló una mujer, quien recordó la clasificación a Rusia 2018.

Un joven, por su lado, consideró que será difícil reemplazar a Gareca. “Está en manos de la dirigencia peruana y si pueden conseguir otro técnico, que sea mejor que Gareca”, manifestó.

Micros abiertos

Minutos antes, RPP Noticias abrió sus micrófonos para que sus oyentes compartan sus opiniones sobre la salida de Ricardo Gareca. Las opiniones fueron encontradas.

“No es una noticia triste. Estoy contento, porque Gareca no debe continuar más. No creo que en un país tan pobre, un entrenador gane tanto. El Perú no está en condiciones”, manifestó un señor.

“Hay que ser agradecidos por lo que hizo por la Selección. El hecho de llevarnos a un Mundial con los jugadores que tenemos creo que es meritorio, pero todo tiene un ciclo. Creo que se va con un buen nombre”, refirió, por su lado, un joven.

Otro señor se mostró agradecido por lo hecho por Gareca al mando de la Selección Peruana, pero consideró que se equivocó en el partido del repechaje mundialista contra Australia.

El hombre recomendó a Juan Reynoso como reemplazante del ‘Tigre’. “El nuevo entrenador debe ser un peruano, debe ser Juan Reynoso, conoce muy bien el fútbol peruano”, sentenció.



