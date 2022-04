Pagó la educación de sus nietos y ahora pide apoyo: Anciana de 94 años necesita ayuda para vivir

Los vecinos se comunicaron con el Rotafono y piden apoyo para la anciana que apenas vive con su pensión de jubilada. | Fuente: RPP

Máxima Yolanda Victoria Alfaro tiene 94 años y sufre de osteoporosis y artritis desde hace 12 años. Ella desde el 2012 vive en cuartos alquilados, no puede moverse mucho y busca que estos sean en zonas bajas puesto que no puede subir escaleras.

Ella no tiene recursos para poder comer o comprarse medicinas ya que con su sueldo de jubilada de 420 soles no le alcanza. “Solo me alcanza para el almuerzo, no para el desayuno. En el desayuno solo puedo tomar agua con quaker. El traumatólogo del policlínico Pablo Bermúdez me dijo que nada de pan, ni dulce ni leche”, expreso a RPP Noticias.

A través del Rotafono llegó su caso puesto que sus vecinos se encuentran preocupados por ella. No le alcanza para comprarse vitaminas y ella tiene que ir al mercado a almorzar puesto que el delivery le sale caro.

“Mi nieto me estuvo pasando hasta el año pasado 350 soles, pero hasta diciembre. En enero me lo quitó”, contó.

No siempre fue así

Ella ha acudido a la Defensoría y al Poder Judicial para entablar una demanda contra sus familiares. Pero su situación precaria no siempre fue así. Por más de 40 años ella tuvo terrenos, los cuales vendió para irse de viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no ocurrió y con ese dinero, pagó estudios a sus nietos que ahora no se acuerdan de ella.

“Mis sobrinos me pagan la habitación, pero no a mí. Uno de ellos tiene que venir y hacer el contrato porque por mi edad ya evitan hacerlo conmigo”, señala.

“Quiero irme a una casa de reposo. Tengo cinco nietos a quienes les he dado educación, universidad. Ellos ganan bien y a uno de ellos su abogado le ha dicho que no me pase pensión y eso me hace falta. Me fui a vivir un tiempo con ellos, pero me botaron”, sostuvo.