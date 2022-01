Incendio en San Martín de Porres | Fuente: RPP

Un incendio se registró la noche de este viernes en la azotea de un inmueble del distrito San Martín de Porres.



El fuego se produce específicamente en un edificio de seis pisos ubicado en la avenida Juan Picner, urbanización El Pacifico, segunda etapa.

Hasta el lugar llegaron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos que controlaron el incendio. No se registraron heridos, solo pérdidas materiales.



Versiones de testigos

Un vecino, identificado como Nick Villavicencio, señaló al Rotafono que los vecinos se enteraron del incendio por videos de cámaras de seguridad compartidos en un WhatsApp de la comunidad.



"Es un edificio, pero acá hay un detalle: el último piso se nota que es una construcción de Drywall. Este piso que se ha incendiado", manifestó.



De acuerdo a otra vecina, el fuego se inició por la caída de un pirotécnico al techo del edificio.



"Estaba con una vecina del frente y en eso me dice mira la bombarda ha caído en el techo de la casa. Cuando he levantado ya la vista empezó a salir humo, le digo: 'incendio, incendio'. He salido corriendo para poder avisar", relató.



