Los delincuentes fueron enmarrocados y pronto serán enviados a la comisaría del distrito | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

La Policía Nacional capturó este miércoles a cuatro presuntos integrantes de una banda criminal que intentó robar dentro de la cevichería 'Salida del Mar', ubicada en la avenida Fray Bartolomé de las Casas 490, en San Martín de Porres. Según los testigos, estos sujetos ingresaron armados al establecimiento para quitarle sus pertenencias.

"Yo estaba trabajando y no nos percatamos. Me di cuenta cuando (cuando) los clientes hacen alboroto y se paran porque los sujetos entraron armados y uno le puso el arma en el pecho a un persona. Parece que la Policía los ha estado esperando afuera porque han actuado de una manera tan rápida que no les dejaron tiempo ni para seguir robando o escaparse", contó el dueño del establecimiento.

La Policía tuvo que hacer disparos al aire para disuadir a los delincuentes y enmarrocarlos de inmediato. No hubo heridos entre los clientes y trabajadores de la cevichería. Los detenidos fueron identificados como Jair Aguirre Muñoz (28), Andrés Pintado Vivar (22), Claudio Junior Murga (24) y Jorge Luis Bustillos Bonifacio (20).

A los detenidos se les encontró dos armas de fuego y celulares que habían robado a las personas dentro del local. La Policía continúa con las investigaciones y toma de declaraciones a los testigos.

La Policía tuvo que acordonar todo el área luego de capturar a los delincuentes | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

Capturan a presunto integrante de 'Los Chuckys'

La Policía Nacional capturó el mes pasado a Pablo José González Hernández (25), presunto integrante de la banda criminal 'Los Chuckys de Caquetá', fue capturado en el jirón José Olaya en el emporio comercial de Caquetá, cuando extorsionaba a los comerciantes de la zona.

personal de emergencia de la Policía Nacional se acercó a Pablo González para intervenirlo hasta que sacó un arma y apuntó a los efectivos policiales para emprender la huida.

Pablo González no operaba solo ya que se encontraba acompañado con otro hombre que lo ayudaba en sus fechorías.

Además, el sujeto también estaría implicado en un sicariato que acabó con la vida de Guillermo Santiago Medrano Campomanes (38), quien fue un estibador que fue asesinado de trece disparos en la pista de la vía auxiliar de la avenida Zarumilla en San Martín de Porres.