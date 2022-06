San Miguel: escolares agreden a una alumna a la salida del colegio y graban ataque en video

Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Miguel. | Fuente: Google maps

Una adolescente de 15 años de edad fue agredida por un grupo de escolares del colegio Nuestra Señora del Carmen de San Miguel, donde cursa el primer año de secundaria, en un nuevo caso de acoso escolar (bullying) que se registra en el país desde el retorno a las clases presenciales.



La menor fue atacada por alumnos que la esperaban a fuera del colegio, quienes, además, registraron la agresión en una grabación de video. En las imágenes se ve como una alumna se lanza sobre la víctima, la toma del cabello y la jalonea hasta tirarla al suelo, mientras otros escolares se suman al ataque .

La madre de la adolescente denunció que su hija es acosada por el color rojizo de su cabello. “Le decían ‘cabello con sangre’, gorda, asquerosa y ella es pelirroja natural. Esto viene desde hace tiempo incluso el subdirector lo sabe y la auxiliar también”, dijo la mujer.

Los padres de la menor denunciaron la agresión en la comisarìa de San Miguel, y agentes de la Policìa se acercaron al centro educativo el último martes, para recoger información de la dirección del colegio.

Víctima de acoso escolar desde hace tres años



La madre de la escolar afirmó que su hija es acosada desde que cursa el cuatro de primaria, hace unos tres años. Indicó que, al inicio del acoso, recibía ataques de unas cuatro escolares y que ahora se han sumado otras más.

“Ya estaba esto acordado por los niños, era una apuesta de S/20, S/30, se incitaron entre ellos, de tercero, de cuarto y segundo de secundaria y estaban esperando por ella. Entonces cuando ella quería salir en el video dicen: ‘ahí sale, ahí sale. Se metió”. Esto ya estaba tramado, lo que iban a hacer con mi niña”, dijo la madre de familia.



La mujer afirmó que su hija siente "mucha ira contenida", impotencia y "sobre todo muchìsima vergüenza". "No quiere regresar al colegio, tenía miedo de las represalías" comentó y agregó que la menor le pidió que no denunciara la agresión porque "no va a haber justicia".

Alertados por la denuncia, represantantes de la Dirección Regional de Educaciòn de Lima y de la Municipalidad de San Miguel llegaron este miércoles al colegio.

Alfredo Villegas, representante de la Demuna de San Miguel, dijo a RPP Noticias que se ha solicitado el director del colegio el protocolo de convivencia escolar de la institución educativa, así como documentaciòn sobre las medidas preventivas adoptadas, luego de que la madre avisara a la dirección que su hija era víctima de bullying.













Autoridades municipales llegaron al colegio Nuestra Señora del Carmen de San Miguel para recoger informaciòn sobre la denuncia de Bullying. | Fuente: RPP