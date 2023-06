¡Atención! Hoy habrá corte de agua en Lima: conoce AQUÍ los distritos y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes, 30 de junio, habrá corte de agua en varios distritos de Lima.

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

Sedapal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-San Juan de Lurigancho (de 9:00 h a 23:55 h)

Urbanización-A.H. Mano de Dios; urbanización-A.H Unión y Amistad Sect. 28 de Diciembre; Urbanización-A.H. Unión y Progreso Sect. 14 de febrero; Urbanización-A.H. Unión y Progreso Sect. 4 de Febrero; Urbanización-Asoc. Los Huertos de Canto Grande.





-San Isidro (de 12:00 h a 22:00 h)

Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz, Urb. San Isidro





-Santiago de Surco (de 5:00 h a 23:00 h)

Urb. Villa Libertad de Monterrico





-Carabayllo (de 12:00 h a 20:00 h)

Urb. Santo Domingo 3era Et.





-Miraflores (de 12:00 h a 22:00 h)

Urbanización Miraflores, urbanización San Isidro, urbanización Santa Cruz





-Carabayllo (de 12:00 h a 20:00 h)

Urb. De Prop. Agosto 7; Asoc. de Prop. El Eden; Asoc. de Prop. Vivienda La Flor de Carabayllo II Et.; Urb. del Programa de Viv. Santa Anta, Asoc. Prop.; Urb. Santa Rosa de Carabayllo, Asoc. Viv. Virgen del Carmen de Celendin; Urb. V San Isidro; Urb. V San Mateo; Urb. V Santa Ana; Urb. V Santa Luisa de Carabayllo; Urb. V Valle El Jordan; Urb. Santo Domingo 11ava Et.; Urb. Santa Domingo 12ava, Et.; Urb. Santo Domingo 6ta Et.; Urb. Santo Domingo 7ma Et.; Urb. Santo Domingo 8va Et.; Urb. Santo Domingo 9na Et.









🔴¡ATENCIÓN, SAN JUAN DE LURIGANCHO! Sedapal realizará labores programadas en este punto de su distrito el día viernes 30 de junio. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de #Lima y #Callao. #Sedapal #Agua #InterrupciónDeServicio pic.twitter.com/pW36q12qR4 — SedapalOficial (@SedapalOficial) June 28, 2023

🔴¡ATENCIÓN, SAN ISIDRO Y SANTIAGO DE SURCO! Sedapal realizará labores programadas en este punto de su distrito el día viernes 30 de junio. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de #Lima y #Callao. #Sedapal #Agua #InterrupciónDeServicio pic.twitter.com/1oFthXgTXD — SedapalOficial (@SedapalOficial) June 28, 2023

🔴¡ATENCIÓN, CARABAYLLO! Sedapal atiende una emergencia en este punto de su distrito. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de #Lima y #Callao. #Sedapal #Agua #InterrupciónDeServicio pic.twitter.com/jX5mlsfIAI — SedapalOficial (@SedapalOficial) June 30, 2023

🔴¡ATENCIÓN, MIRAFLORES! Sedapal realizará labores programadas en este punto de su distrito el día viernes 30 de junio. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de #Lima y #Callao. #Sedapal #Agua #InterrupciónDeServicio pic.twitter.com/lQFPnfGbyl — SedapalOficial (@SedapalOficial) June 28, 2023