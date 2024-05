La próxima semana habrá más neblina y frío durante las noches en Lima, pronosticó el Senamhi

Lima David Garay: "la tendencia sería que habría mayor cobertura nubosa"

David Garay, especialista en meterología del Senamhi | Fuente: RPP

A partir de la próxima semana habrá más neblina en Lima, sobre todo en los distritos costeros de la capital, pronosticó David Garay, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Del día 27 hacia el 31 de mayo, tendríamos una situación en donde habría una tendencia de un cielo cubierto, descenso de temperaturas nocturnas y también la presencia de niebla/neblina, especialmente durante las primeras horas de la mañana y distritos cercanos al litoral”, aseguró en La Rotativa del Aire.

“Pero estos días, ayer, hoy y también la posibilidad cae el día de mañana que tengamos una mayor presencia de brillo solar hacia el mediodía y un ligero incremento de temperatura diurna. Esto es temperatura máxima que suele darse alrededor de las dos de la tarde", agregó.

David Garay precisó que los distritos afectados con estas bajas temperaturas y presencia de neblina serán los más cercanos al litoral como Chorrillos, Miraflores, San Isidro o Barranco.

"Tenemos actualmente un contexto donde la temperatura superficial del mar tiene valores por debajo de lo normal. Hay anomalías negativas. Entonces, esto hace que tengamos que se facilite un mayor enfriamiento y cuando hay un mayor enfriamiento se facilita la condensación y por eso tenemos esta formación de niebla/ neblina", explicó.

A tomar precauciones

Mientras que, precisó, los distritos alejados del océano no cuentan con el efecto termorregulador del mar, lo que ocasiona tener valores de temperatura mínima, sobre todo cuando teníamos un cielo a cielo despejado.

"La nubosidad hace una especie de efecto de frazada que llega a cubrir y proteger que la radiación que irradia sobre la superficie terrestre en forma de calor no se pierda hacia el espacio, como que se mantenga sobre la superficie. Pero al no contar con esta capa protectora una pérdida de calor hacia el espacio, por lo que la temperatura estaría descendiendo. Por eso el día de ayer se registró el valor de 12.3° C en la zona de La Molina, que fue el valor más bajo con respecto a otros distritos", aclaró.

El especialista del Senamhi recomendó a la población "vestirse en capas" de ropa ligera debido al frío en las mañanas y al brillo solar hacia el mediodía y presencia de viento en lugares de sombra.

"Desde el lunes hasta el próximo viernes tendríamos pues que la tendencia sería que habría mayor cobertura nubosa. Recordemos que también que estamos en una estación de transición que es otoño por lo que tendríamos esta variabilidad en el comportamiento", manifestó.