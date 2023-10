Hoy es la primera procesión del Señor de los Milagros: conoce la hora, el recorrido y el plan de desvío vehicular

Lima Señor de los Milagros: hoy sale el primer recorrido de la sagrada imagen por el centro de Lima

La sagrada imagen del Señor de los Milagros se prepara para recorrer las principales calles del cercado de Lima. La primera procesión del 2023 se realiza este sábado, 7 de octubre, fecha en la que los devotos se congregan para acompañar al ‘Cristo Moreno’, recibir la bendición que tanto anhelan y demostrar toda su fe en esta tradicional festividad.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó que para el 2023 se realizarán 5 procesiones: 7, 18, 19 28 de octubre, y el 1 de noviembre. En estas fechas, los fieles tendrán la oportunidad de acercarse a la imagen del Cristo de Pachacamilla, como también se le conoce al Jesús milagrero en la tradición católica peruana.

De acuerdo con la información de esta organización, el sábado 7 de octubre se realizará la primera salida del Señor de los Milagros. Por lo que, como cada año, se espera a un gran número de asistentes provenientes de distintas partes del país en esta tradicional festividad.

Un equipo de RPP Noticias constató que los fieles del Cristo de Pachacamilla se reúnen desde antes del mediodía en el Monasterio de Las Nazarenas para demostrar su fidelidad y fe. Así, pese a la garúa y el frío, muchas familias se hacen presentes.

“Ya van más de 60 años que yo vengo en esta fecha. Madrugo desde las 4 de la mañana. He venido con mi mamá, con mi esposo, con mis hijos y con mis nietos. Esta vez quiero pedirle al Señor que me sane, que pueda caminar y que mi hijo pueda conseguir trabajo. Él muchos milagros me ha hecho”, dijo Luz Torres, una creyente del Señor de los Milagros.

Ruta del primer recorrido

El punto de inicio del primer recorrido será desde el Monasterio de Las Nazarenas, al mediodía: recorrerá la avenida Tacna, la avenida Emancipación, y los jirones Chancay y Callao. Luego, ingresará nuevamente a la avenida Tacna, para guardar el anda en la iglesia Las Nazarenas, aproximadamente a las 20:00 horas.

Así, en unas horas, las principales calles de Cercado de Lima se teñirán de morado para rendir devoción al Señor de Los Milagros de las Nazarenas. Se recomienda tomar las precauciones del caso.

Este es el plan de desvíos ante el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros: