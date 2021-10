Imagen del Señor de los Milagros será expuesta desde hoy en el convento de las Nazarenas | Fuente: EFE

Por segundo año consecutivo, la imagen del Señor de Los Milagros no saldrá en procesión, sin embargo, esta será expuesta , en el salón de andas del Convento de las Nazarenas desde hoy, domingo 10 de octubre.

La responsable de comunicaciones de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas (HSMN), María Rosa Álvarez, informó a la agencia Andina que la imagen del Cristo Moreno será expuesta del 10 al 31 de octubre en el salón de andas de dicho templo, de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Para la visita, los devotos deberán realizar una cola e ingresarán conforme a su llegada, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, se respetará el aforo limitado.

Para la presentación de la imagen del Señor de Los Milagros, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasogli ofreció una breve ceremonia en la iglesia Las Nazarenas, en la que exhortó a la población promover la unión y respeto entre los peruanos para lograr el avance de nuestro país.

“Somos todos hermanos y hermanas y vamos a vencer y aprovechar, tal vez por primera vez en la historia de nuestra sociedad, una ocasión para que el gran cambio del Perú sea un cambio espiritual, con nuevos valores (…) tratando de comprender que en el otro, por más que piense como piense y sienta como sienta, hay algo más grande, que es ser hijo de Dios”, manifestó.

Horarios de misas

De acuerdo con el calendario de actividades programadas para octubre, el 18 y 28 de octubre la misa será celebrada a las 9:00 a.m. por el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio y sus obispos auxiliares.

Asimismo, habrán misas presenciales en los horarios de 7 a.m., 9 a.m., 12 a.m., 1.30 p.m., 4 p.m., y 5:30 p.m. , para un aforo de 100 personas. Los fieles que no puedan asistir al templo, podrán participar de las misas virtuales en el horario de 7 p.m. y 8 p.m, las cuales serán transmitidas por el canal Nazarenas TV.





