SJL: madres de olla común no pueden cocinar desde hace una semana por falta de agua [VIDEO]

Esta es una de las zonas más afectadas por el corte de agua en SJL. | Fuente: RPP

Las madres de la olla común Barrio Unido, ubicada en el asentamiento humano Santa Rosa de Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL), no pueden cocinar desde hace una semana, debido al corte de agua que afecta a gran parte del distrito.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a este asentamiento humano, una de las zonas más afectadas por el corte de agua, constatando in situ las necesidades de su población.

La señora Laura Roque, una de las administradoras de la olla común, señaló que desde el sábado pasado no han podido preparar almuerzos, hecho que afecta a cerca de 80 vecinos de la zona.

“Ya estamos una semana que no contamos con el agua. Desde la semana pasada, hasta el día de hoy, no tenemos nada de agua para poder cocinar. Nosotros cocinamos 80 raciones, las 80 personas no pueden comer”, comentó.

La madre de familia detalló que la mayoría de beneficiarios de las raciones de esta olla común son niños, que no pueden alimentarse adecuadamente.

El drama de la falta de agua

La señora Laura Roque aseguró que, en toda la semana del corte de agua, solo una cisterna del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha llegado a su asentamiento humano, pero ha sido insuficiente para abastecer a todos.

“Ha llegado una vez una cisterna para acá, pero, con la multitud de gente que hay en el asentamiento, no alcanza. Tiene que venir otra cisterna”, aseveró.

La mujer contó que el reservorio de agua más cercano queda a una hora caminando, situación que complica sobremanera el suministro en la zona. “Solo hemos podido traer un tachito, pero se ha llenado de tierra. Ya no se puede utilizar el agua para lavar o cocinar”, manifestó.

El corte de agua es un nuevo problema que afronta esta olla común, que se suma al aumento de precios de la canasta básica y del balón de gas. Las personas que deseen colaborar con estas familias, pueden comunicarse a los teléfonos 956294441 y 921989313.



