SJL: más de cien familias no cuentan con energía eléctrica ni alumbrado público desde hace cinco días [VIDEO]

Este es el panorama en el asentamiento humano Señor de Lurín. | Fuente: Foto: Rotafono / Video: RPP

Vecinos del asentamiento humano Señor de Lurín, en San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron que no cuentan con energía eléctrica ni alumbrado público desde hace cinco días.

A través del Rotafono, el vecino Teófilo Mayta Choquepata señaló que esta situación se presenta desde el pasado martes, 28 de septiembre.

Según contó, este corte de energía afecta a más de cien familias del citado asentamiento humano, por lo que hizo un llamado a la empresa eléctrica correspondiente a que tome cartas en el asunto.

“Desde el día martes no cuento con luz, energía, todas mis compras ya se malograron. Cuántas veces hemos llamado y solo nos contesta la operadora. No hay cómo comunicarnos. No sé hasta cuándo vamos a estar así”, manifestó.

Malestar y preocupación

Los vecinos afectados expresaron su malestar por este corte de energía, lo que les ha ocasionado varios problemas.

Teófilo Mayta Choquepata señaló que muchos de los alimentos que ha comprado se han malogrado, ya que no puede utilizar su refrigeradora.

Además, sus hijas han tenido que acudir a las casas de familiares para poder realizar sus clases virtuales y el teletrabajo.

Los vecinos también temen salir de casa en las noches, ya que debido a la falta de alumbrado público pueden ser presa fácil de delincuentes.

