La olla común de la zona se encuentra paralizada desde el desabastecimiento de agua en el distrito. | Fuente: RPP

El Asentamiento Humano 'Agrupación Familiar ampliación Nueva Juventud' del distrito de San Juan de Lurigancho se ha visto gravemente afectado desde que el servicio de agua potable se suspendió por obras hace más de 10 días.

Carmen Espinoza, secretaria general del AA.HH. informó que uno de los golpes que ha sufrido ha sido la suspensión del servicio de ollas comunes. Ella contó en Ampliación de Noticias que al no contar con el servicio de agua, han tenido que dejar de repartir alimentos.

"Ahora por no tener agua, no hacemos ni desayuno ni almuerzo. Solo conseguimos agua para uso personal", destacó. Carmen Espinoza indicó además que como ella y sus vecinos (alrededor de 200 personas) viven en las zonas altas del distrito y que las cisternas de agua no llegan hasta ahí.

"A nosotros no viene y si viene, es para la parte de abajo. Para los que vivimos arriba, subir con un tacho de agua se nos dificulta y cuando bajamos nuevamente, ya nos quedamos sin agua", explica. Ella informa además que desde hace muchos años viene solicitando a las autoridades el servicio de agua y desagüe.

Sin embargo, ninguna autoridad hasta la fecha les ha atendido sus demandas.

Alza de precios: familias perjudicadas

La secretaria indica además que debido al alza del precio de gas, han tenido que venir cocinando los alimentos con leña. "Hasta el humo nos hace daño, pero así cocinamos. Ya la semana pasada eso se acabó", informó.

Carmen Espinoza comenta que cualquier ayuda les es importante, para poder brindar apoyo comunicarse al 946144254





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna