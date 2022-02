Ciudadanos se movilizan esta noche en defensa de la educación y en contra de la ley, aprobada en primera votación en el Congreso, que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El punto de concentración fue la plaza San Martín, en el Centro de Lima, y la hora pactada era a las 5 de la tarde; sin embargo, casi dos horas después recién se dio inicio a esta marcha.

En la protesta participan diversos colectivos y políticos como la congresista Flor Pablo (Partido Morado), quien calificó de "dañina" la norma y señaló que espera que sus colegas parlamentarios voten en contra en la segunda votación.

"No podemos permitir que este dictamen dañino gane en una segunda votación. La próxima semana seguramente va a entrar al pleno y esperamos que con estas acciones ciudadanas llamemos la atención de los congresistas y podamos lograr que voten en contra de este dictamen y seguir trabajando para fortalecer la educación", expresó.

Ciudadanos recorren el Cercado de Lima para protestar contra ley aprobada en el Congreso | Fuente: RPP

Y señaló que si bien "la Sunedu no es perfecta y las reformas no son perfectas, no podemos retroceder y traérnosla abajo".

La ruta de la movilización sigue por la avenida Nicolás de Piérola, luego continuará por la avenida Wilson, seguida de la avenida Grau, entrará a la avenida Abancay y finalmente retornará a la plaza San Martín,

Son aproximadamente cuatro cuadras de personas con carteles en mano que rechazan este dictamen.

Convocatoria

Colectivos y grupos de ciudadanos convocaron a una movilización para este sábado para mostrar su posición a favor de la reforma universitaria.

Ante esta inminente marcha, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aclaró que los ciudadanos no requieren de un permiso para realizar protestas pacíficas en medio del actual estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

"Las personas que desean realizar movilizaciones no requieren de un permiso porque el derecho a la protesta está amparado por la Constitución como un derecho fundamental. Somos respetuosos de las normas vigentes", aseguró el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

| Fuente: RPP