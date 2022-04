"Me patearon y golpearon mi mano": Fiscalizadores de la Municipalidad de Surco agreden a recicladora y le quitan su tricimoto

La agresión a una recicladora ha sido muy criticada en las redes sociales | Fuente: Captura de video

Un equipo de Fiscalización de la Municipalidad de Surco atacó anoche de manera violenta a una trabajadora de reciclaje luego de que ella intentara proteger su tricimoto para que no se lo lleven. El hecho ocurrió en la primera cuadra de la calle Bulevar y los vecinos de la zona grabaron con sus celulares el momento de la intervención.

La señora, identificada como María Huachaca, acabó desmayada en medio de la vereda debido a los ataques de los fiscalizadores y el shock emocional que le produjo semejante suceso. Fueron los propios residentes de casas cercanas quienes atendieron a la mujer para luego ser trasladada a un hospital.

En las imágenes de los videos se observa como Huachaca se aferró a su vehículo y exhortó a los ediles para que no se la lleven. Pese a este esfuerzo, su unidad fue subida a un camión de la Municipalidad de Surco.



"Han forcejeado, he sentido que me patearon y golpearon mi mano. Todo mi brazo está morado y acabo de salir del médico legista. Han hecho un abuso conmigo y a mi hermano se lo llevaron (los serenos) a mí me dejaron inconsciente, los vecinos llamaron a los paramédicos", expresó la trabajadora en RPP.





Por favor hagan viral este video, han maltratado a una persona mayor para quitarle los productos que ella recicla. Acaba de pasar al frente de la embajada de EE.UU. la señora ha quedado desmayada pic.twitter.com/1JxkPTPVRo — 💃🏻💃🏻 (@MaiteVW) April 26, 2022

Por otro lado, Huachaca aseguró que la Municipalidad de Surco le ha impuesto una multa de 300 soles para recuperar el triciclo que le arrebataron.

Surco niega abuso de autoridad contra la recicladora

La Municipalidad de Surco aseguró que la denuncia propalada en redes sociales sobre el ataque a la recicladora María Huachaca desvirtúa, de manera tendenciosa, la labor que vienen realizando los agentes de Fiscalización en el distrito.

"El personal de Fiscalización siguió los procedimientos adecuados para intervenciones, sin cometer abuso físico contra los administrados. Incluso agentes femeninos participaron en la operación. Desmentimos la información de que la intervenida María Huachaca fue agredida y abandonada desmayada en el pavimento por nuestro personal", se lee en un comunicado.