El defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez, condenó las recientes declaraciones del cantante de cumbia Tony Rosado, quien días atrás, durante una entrevista, "justificó" los feminicidios en el Perú y pidió que la Fiscalía le abra investigación por apología a la agresión contra la mujer.

"La Fiscalía debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Gutiérrez, además, condenó lo dicho por el intérprete: "Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres", agregó.

Tony Rosado ha sido sumamente criticado en redes sociales luego de que durante una entrevista en el programa de Magaly Tv intentera justificar su conducta agresiva con las mujeres que tiene cuando estas se suben a su escenario.

"Es parte del show. Las chicas suben al escenario a que yo las toque. Se suben a bailar, me cogen (...) Entonces, ¿qué quieres que haga?", dijo en conversación con el programa.

Además, defendió su manera agresiva de ser y apuntó que esta no genera violencia. "No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", expresó.