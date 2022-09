Trabajadores municipales protestan en la Plaza de Armas tras pasar vallas de seguridad [VIDEO]

Los trabajadores estuvieron en la Plaza de Armas por un lapso de poco más de 20 minutos. | Fuente: Foto: Diana Falcón / Video: RPP

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima ingresaron esta mañana a la Plaza de Armas para realizar una protesta, sorteando las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones.

Los trabajadores llevaban protestando desde hace aproximadamente un mes en las cercanías del municipio de Lima, pero esta mañana lograron ingresar a la Plaza de Armas para visibilizar su medida de fuerza.

Fueron aproximadamente 30 trabajadores, entre varones y mujeres, los que lograron ingresar para exponer su pliego de reclamos, entre los que están la reincorporación, sueldos adeudados y hasta falta de implementos para hacer su labor.

“El alcalde no nos paga nuestros derechos laborales, no nos paga. Somos trabajadores nombrados y no nos quiere reconocer como trabajadores. Somos más de 550 trabajadores, estamos 23 días comiendo en la calle, en olla común”, refirió una de las manifestantes.

Desalojados de la Plaza de Armas

Agentes de la Policía Nacional tuvieron inconvenientes para desalojar a los manifestantes, a quienes retiraron uno por uno de la Plaza de Armas.

Primero sacaron a los varones y, luego, a las mujeres. Algunos de los manifestantes opusieron resistencia, pero finalmente fueron retirados de la zona.

Tras ser desalojados, los manifestantes permanecieron en el perímetro de la Plaza de Armas protestando.