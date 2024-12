Transportistas convocan este 10 de diciembre a una nueva movilización ante incremento de extorsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), Julio Campos, anunció que mañana 10 de diciembre realizarán una marcha pacífica para manifestarse contra la creciente criminalidad que sigue afectando a su sector.

La movilización iniciará a las 3 p.m. y el punto de concentración será en la Plaza San Martín. En ese sentido, Campos expresó que esta protesta tiene por objetivo ir hasta el Congreso y lamentó que pese a los pedidos sigan sin recibir la ayuda para frenar la ola de extorsión.

"Todos los días no cesan las amenazas por estos sicarios. Siguen exigiendo que paguemos cupos y de ahí que sigamos pagando semanal o de acuerdo a lo que ellos pretendan cobrar. Es por eso que nosotros no sentimos ninguna protección ni nada a favor de los trabajadores", expresó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Pide acción del Gobierno para frenar extorsiones

Julio Campos señaló que 75 trabajadores del gremio de transportes han fallecido desde setiembre, pese a que en 15 distritos de Lima Metropolitana y siete de el Callao rige el estado de emergencia.

"Desde el 26 de setiembre hasta la fecha que somos asesinados cruelmente y que ya no están y dejaron en abandono a sus familias. En vísperas de fiestas los deudos recordarán con un café, ya no con un chocolate, que sus seres queridos ya no estarán", añadió.

Campos recalcó que esta movilización no significa un paro de transportistas, pero esperan que con esta protesta se haga recordar al gobierno que están desamparados ante los extorsionadores.

Según el dirigente, en esta marcha también participarán la CGTP, construcción civil y otros gremios.