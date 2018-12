Se trata de Marisol Estela Alva, joven estudiante de enfermería, según informó a RPP Noticias, la prima de la víctima, quien precisó que fue por medio de sus huellas dactilares, así como una de las prendas que llevaba puesta. | Fuente: Facebook personal

Fue identificada la mujer hallada sin vida al interior de un cilindro de Villa el Salvador. Se trata de la joven estudiante de enfermería, Marisol Estela Alva (25), quien fuera reportada desaparecida desde el pasado viernes 30 de noviembre.

En comunicación con RPP Noticias, la prima de la joven, Bella Calle Paredes brindó detalles respecto a la identificación, refiriendo que fue en la misma Morgue Central de Lima donde lograron identificarla por sus huellas dactilares, así como una de las prendas que llevaba puesta.

Calle Paredes informó que la última vez que tuvo contacto con su prima - quien es natural de Cajamarca y llegó a la capital hace diez años - fue el pasado miércoles luego que fuera a su casa y conversaran unos minutos, para luego de su visita no volver a verla.

“El jueves la llamé, no me contestó. Le hablé por el Facebook, y me contestó, quedamos para que venga a mi casa a que me ayude a trabajar y me dijo que no iba a poder porque estaba en exámenes finales, de ahí perdimos contacto con ella”, contó la prima de la víctima.

De igual modo, informó que, si bien esto se encuentra en investigaciones, confirmaron que ella tenía una pareja, a quien identificaron como Luis Estévez Rodríguez de 35 años, a quien identificó como integrante del Ejército Peruano y que es trabajador de la sede del Cuartel General del Ejército (El Pentagonito).

Asimismo, informó que en las próximas horas estarán llegando los padres de la joven provenientes de Cajamarca para poder retirar el cuerpo de la morgue y realizar el sepelio respectivo.

El hallazgo

Esta mañana, los vecinos de la cuadra 67 de la avenida Pachacútec en el distrito de Villa el Salvador, informaron respecto al hallazgo de un cadáver al interior de un cilindro en un descampado de este sector.

Según fuentes de la Policía Nacional, un vecino notó que el lunes por la tarde llegaron a la zona personas desconocidas que con maquinaria pesada hicieron un agujero en que colocaron el cilindro en horas de la noche. Hecho que causó intriga entre los vecinos.