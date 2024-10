Adolescente que fue acuchillado por otro menor permanece en UCI [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un adolescente de 15 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Emergencias de Villa El Salvador tras ser acuchillado por otro menor en José Gálvez, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

En conversación con RPP, la familia del menor contó que la víctima fue acuchillado durante una gresca con otro menor. La noche del último martes, el adolescente estaba junto a otros amigos cuando ocurre una pelea con un adolescente de 16 años. En medio de esta gresca aparece otro adolescente de 13 años y le propinó dos puñaladas con un cuchillo a la altura de la espalda.

El hecho fue registrado a través de algunos videos. De inmediato sus amigos lo auxiliaron y lo llevaron a una posta médica. Finalmente fue derivado al hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Mi hermano se encuentra en un estado crítico. Están viendo las costillas. Sus intestinos. Ha perdido mucha sangre. Está ahorita con aire artificial. Está en UCI, entre la vida y la muerte”, dijo el hermano de la víctima a RPP.

Familia pide justicia y celeridad en las investigaciones

Este caso lo está investigando la comisaría del sector. La familia del adolescente solicita justicia y celeridad en las investigaciones a la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fiscalía de Familia.

“Prácticamente hemos tenido que llevar evidencias. Todos los videos que hemos tenido. Tenemos una testigo que puede ser más clara y el oficial pueda actuar porque no quiso hacer casi nada. Hoy iban a hacer la búsqueda, pero no es justo que si tienen la información porque no la buscan antes”, dijo la familia del menor a RPP.