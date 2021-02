Ana Estrada sobre sentencia a su favor: “Ahora ya no tengo miedo”

Ana Estrada reconoció que su salud se ha deteriorado aún más en los últimos años. | Fuente: RPP

La psicóloga Ana Estrada resaltó la sentencia del Poder Judicial que ordena al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

En Ampliación de Noticias, la activista agradeció el apoyo de todas las personas e instituciones que la respaldaron en el proceso seguido para que se le permita acceder a una muerte digna.

“Ayer ha sido un día de muchas emociones, desde muy temprano, muchos encuentros por teléfono con gente que me ha estado acompañando en esta lucha”, manifestó.

“Esto no hubiera sido posible si no me hubieran escuchado y no hubieran difundido mi voz tantas personas. Estoy despertando agradecida”, añadió.

“Ahora ya no tengo miedo”

Estrada señaló que esta sentencia a su favor, que espera no sea apelada, le ha quitado el miedo que sentía de no poder acceder a una muerte digna.

“No solo era la enfermedad lo que me hacía sufrir o me daba miedo, sino era esta prohibición que me daba el Estado. Me decía el Estado ‘no eres dueña de tus decisiones, porque si alguien te ayuda a acabar con tu sufrimiento va a ser criminalizado’. Ahí hay un temor terrible”, comentó.

“Por eso he hecho todo este recorrido, y ahora mismo estamos 2021. Yo empecé en 2019 y mi salud se ha seguido deteriorando. Ahora ya no tengo miedo, si es que esto continúa favorable, si la sentencia del juez queda intacta”, añadió.

“Te respeto”

Al ser consultada por las críticas que ha recibido desde sectores conservadores religiosos, entre los que hay representantes del Congreso, la psicóloga se limitó a decir que respeta esas opiniones.

“Siempre que me han escrito a decirme que ‘Soy hija o hijo de Dios y considero que la vida le pertenece a Dios’, mi respeto. Es su opinión, es su creencia, y no hay nada más que decir”, comentó.

