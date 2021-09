La excongresista se pronunció tras la reducción de pena para su agresor, Adriano Pozo. | Fuente: Congreso de la República

La excongresista Arlette Contreras señaló que no descarta acudir a instancias internacionales por cómo el sistema judicial en el país trató su proceso de denuncia de agresión física por parte de Adriano Pozo en 2016.

En conversación con La Rotativa del Aire, la abogada se refirió a la decisión del Poder Judicial, que ha reducido un año la pena a Pozo (tenía 11 años de sentencia), quien se encuentra prófugo la justicia.

"El sistema de justicia peruano no está preparado para atender el caso de violencia contra las mujeres", dijo. Contreras señaló además que desde que se le dictó sentencia a Pozo, el Poder Judicial no emitió una orden de captura.

"Durante seis años, la parte difícil la he tenido que asumir yo como mujer buscando justicia en el sistema judicial y no Adriano Pozo. A un prófugo se le da el beneficio para reducirle la condena que no ha cumplido un solo día", señaló.

"Si en un caso que es de conocimiento público, que felizmente ha recibido la atención de los medios, no puede lograrse justicia. Un caso en el que además hay medios probatorios contundentes, uno tan sólido, no sé qué acceso a la justicia tendrán las mujeres de otras condiciones", agregó.

Caso Arlette Contreras

En 2016, el caso de agresión sexual contra Arlette Contreras impactó a la ciudadanía luego de que se viera explícitamente la agresión de Adriano Pozo contra ella. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la joven era arrastrada de los cabellos al interior de un hotel de Ayacucho.

Pese a las pruebas existentes, el Poder Judicial dictó hasta en dos momentos la liberación del Adriano Pozo. Recién, para diciembre de 2019, se otorgó la pena de once años de prisión.





