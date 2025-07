Corte Suprema aprobó solicitar a autoridades judiciales de Colombia que concedan extradición de alias ‘Cuchillo’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Suprema aprobó solicitar a las autoridades judiciales de Colombia que concedan la extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, a fin de que sea procesado en nuestro país por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos, en perjuicio de la sociedad, el Estado, el occiso Listher Joel Hernández Rojas y otros.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el requerimiento que hizo el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para que se pida a las autoridades judiciales de Colombia la extradición activa de Rodríguez Díaz y sea procesado en nuestro país, bajo mandato de prisión preventiva por 36 meses, por los delitos que le atribuye Fiscalía en este proceso penal.

Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP, el tribunal supremo determinó que en este caso se han cumplido lo previsto en la normativa procesal penal nacional y en los acuerdos de Extradición entre las República del Perú y de Colombia para que proceda el requerimiento de extradición activa, como el principio de doble incriminación y el presupuesto de gravedad de las penas.

Además de que los delitos ocurridos en 2023, 2024 y 2025 no tienen carácter político ni son conexos a otros delitos de esa naturaleza. Asimismo, se precisa que los delitos imputados prevén penas máximas que no son menores a quince años, no emergen otros impedimentos que motiven la denegación de la autorización de extradición, en los términos de los documentos internacionales respectivos.

La sala suprema dispuso que se transcriba la presente resolución a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para que se proceda de inmediato a comunicar a las autoridades judiciales colombianas.

El colegiado supremo también ordenó que se remita el cuaderno de extradición de Rodríguez Díaz al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, para que se proceda con el trámite correspondiente.

El Ministerio Público y la Policía Nacional sindican a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ de presuntamente haber planificado el asesinato de 13 de trabajadores dedicados a brindar seguridad en bocaminas y galerías mineras en la provincia de Pataz, Región La Libertad.