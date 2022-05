Amiga de Solsiret Rodríguez: "Lo único que seguimos teniendo son situaciones de impunidad hacia la familia"

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del Cercado de Lima. | Fuente: Andina

Kathe Soto, mejor amiga de la joven asesinada Solsiret Rodríguez, aseguró este miércoles que hay desconcierto, cólera y tristeza al conocer que el Poder Judicial dispuso la liberación, con pago de 60 000 soles de caución, a los dos implicados en el crimen de la activista.



En entrevista con el programa Conexión de RPP Noticias, Kathe Soto cuestionó al sistema de administración de justicia en el país y lamentó que hasta el día de hoy no existe una sentencia firme "que pueda permitir por lo menos darle un mínimo de tranquilidad a la familia" de Solsiret Rodríguez.



"Expresar que nos encontramos bastante indignadas. Hay un desconcierto, hay cólera, hay tristeza, son muchas emociones las que nos embargan en estos momentos desde que recibimos la información de la resolución que disponía la excarcelación de las personas acusadas en el proceso de asesinato a nuestra compañera Solsiret Rodríguez", dijo.



Kathe Soto recordó la demora en el registro de la denuncia y nota de alerta de desaparición de Solsiret Rodríguez y lamentó que han tenido que pasar seis años para que se presente una acusación fiscal con 83 elementos de prueba.



"Es algo que venimos demandando, es urgente una reestructuración de todo el sistema de administración de justicia", exhortó.

"Lo único que pedimos es justicia por Solsiret"

Además, Kathe Soto precisó que en el caso de Solsiret Rodríguez y de otras mujeres desaparecidas hay "patrones de negligencia e impunidad que se siguen repitiendo" desde los sectores encargados de recibir las denuncias.

"Después de seis años lo único que seguimos teniendo son situaciones de impunidad hacia la familia, revictimización y una reparación que cada día es más lejana. Lo único que pedimos en este momento es justicia por Solsiret, su familia y los niños que dejó. Es momento de cerrar todo este proceso", mamifestó.

De otro lado, la amiga de Solsiret Rodríguez señaló que cuando se tienen que hacer reportes de geocalización o el pedido de registro de llamadas en casos de desparición de mujeres "muchas veces se encuentran distintas trabas" tanto en el proceso burocrático, como en el pedido fiscal o autorización judicial, pero también en la respuesta de las empresas de telefonía.



"Nosotras sí desde Mujeres Desaparecidas y distintas organizaciones activistas y feministas venimos haciendo incidencia en aquello porque hay casos pendientes donde aún no se les ha enviado este tipo de respuestas por parte de las empresa de telefonía, a pesar de existir la orden judicial", indicó.

Caso Solsiret

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del jirón Condesuyos, Cercado de Lima.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía detuvo en el 2020 a Andrea Aguirre y a su pareja, Kevin Villanueva, como sospechosos de la desaparición de la estudiante.



Luego de cuatro días de detención, Aguirre Concha confesó a los investigadores de la PNP que había descuartizado el cuerpo de Solsiret Rodríguez, pero aseguró que la muerte de la joven fue accidental, durante una discusión entre ellas y Kevin Villanueva.

En febrero del 2020, el Poder Judicial dictó para ambos nueve meses de prisión preventiva, que en noviembre del mismo año fue ampliado a 16 meses más.

Para el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre cometieron el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, tipificado en el artículo 106 y en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal.

Sin embargo, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda a cargo, los acusa alternativamente, de ser los coautores del delito de feminicidio (tipificación alternativa), por lo que solicita 30 años de pena privativa de la libertad efectiva para ambos.

El martes se conoció que el Poder Judicial ordenó la liberación de Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez en agosto del 2016 tras vencerse la prisión preventiva que se dicto en contra de ellos.

A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia del Callao afirmó que la medida coercitiva tenía como fecha límite de vencimiento el 12 de mayo pasado. Mientras que el fiscal provincial a cargo del caso de Solsiret Rodríguez consideró que hubo demora por parte del Poder Judicial en la programación de las fechas de las audiencias del juicio oral contra los asesinos confesos.

