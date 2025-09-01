Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 01 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 01 de septiembre?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nueva Florida
  • Urbanización Primavera y Manco Inca 11 y 12
  • Urbanización Sol Naciente
  • Urbanización Vista Alegre
  • Urbanización La Libertad
  • Urbanización Clorinda Málaga de Prado
  • Urbanización Manco Inca
  • Urbanización La Merced
  • Urbanización Pampa Comas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 01 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 01 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LURIN: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Suspiros
  • Urbanización Nueva Lurín
  • Urbanización Nueva Lurín, 4ta Etapa
  • Urbanización Nueva Lurín, Ampliación 2da Etapa
  • Urbanización Nueva Lurín, Km 40, 1ra Etapa
  • Urbanización Haya de la Torre, Víctor Raúl
  • Urbanización Silva C, Guadulfo
  • Urbanización César Vallejo
  • Urbanización Asociación Barca, La
  • Urbanización Asociación Barco, El
  • Urbanización Asociación Jahuay
  • Urbanización Asociación Velas, Las
  • Urbanización Pueblo Lurín
  • Urbanización Ciudad Morales
  • Urbanización Estancia de Lurín, La - 1ra Etapa
  • Urbanización La Virreyna
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 01 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 01 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Portada del Sol - 3ra Etapa
  • Urbanización Praderas de La Molina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 01 de Septiembre, 11:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 01 de Septiembre, 11:00 pm
