Corte de agua en Lima hoy 01 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 01 de septiembre?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nueva Florida

Urbanización Primavera y Manco Inca 11 y 12

Urbanización Sol Naciente

Urbanización Vista Alegre

Urbanización La Libertad

Urbanización Clorinda Málaga de Prado

Urbanización Manco Inca

Urbanización La Merced

Urbanización Pampa Comas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 01 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 01 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LURIN: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Los Suspiros

Urbanización Nueva Lurín

Urbanización Nueva Lurín, 4ta Etapa

Urbanización Nueva Lurín, Ampliación 2da Etapa

Urbanización Nueva Lurín, Km 40, 1ra Etapa

Urbanización Haya de la Torre, Víctor Raúl

Urbanización Silva C, Guadulfo

Urbanización César Vallejo

Urbanización Asociación Barca, La

Urbanización Asociación Barco, El

Urbanización Asociación Jahuay

Urbanización Asociación Velas, Las

Urbanización Pueblo Lurín

Urbanización Ciudad Morales

Urbanización Estancia de Lurín, La - 1ra Etapa

Urbanización La Virreyna Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 01 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 01 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Portada del Sol - 3ra Etapa

Urbanización Praderas de La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 01 de Septiembre, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 01 de Septiembre, 11:00 pm