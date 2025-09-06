Corte de agua en Lima hoy 06 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 06 de septiembre?

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Capilla Super - Mz U4, La Molina

Capilla, La Molina

Colinas, Las Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 06 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 06 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Las Palmeras

Las Gemelas

Lima

El Campillo

Bartolomé Herrera

Huertecilla

Pando II Etapa

Pando IV Etapa

Pando VII Etapa

Paulo VI

Santa Eulalia

Yamille Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 06 de Septiembre, 2:14 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 06 de Septiembre, 12:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alto Ficus

Urbanización Achirana, 1ra Etapa

Urbanización Achirana, 2da Etapa

Urbanización Atarjea

Urbanización Ficus, Los

Urbanización Hijos de Perales

Urbanización Jardines

Urbanización Lomas de Nocherto

Urbanización Malvinas, Las

Urbanización Nocherto

Urbanización Nocherto, Zona Alta Los Eucaliptos

Urbanización Perales, Los

Urbanización Santa Anita

Urbanización Señor de los Milagros

Urbanización Terrazas

Urbanización Terrazas de Perales

Urbanización Terrazas, Las

Urbanización Virgen de Lourdes

Urbanización Virgen del Carmen

Urbanización Vista Alegre

Urbanización Asoc. San Antonio

Urbanización Asoc. Señor de los Milagros

Urbanización Coop Alto Ficus

Urbanización Coop Correa, Manuel

Urbanización Coop Los Chancas de Andahuaylas, 1ra Etapa

Urbanización Coop Santa Rosa de Quives

Urbanización Coop Tayacaja, 1ra Etapa

Urbanización Coop Tayacaja, 2da Etapa

Urbanización Coop Universal, 3ra Etapa

Urbanización Coop Villa del Mar

Urbanización Coop Virgen de las Nieves

Urbanización P.J. Nocherto

Urbanización P.J. Villa Hermosa

Urbanización U. Ind Fundo Puente

Urbanización Urb Alto Ficus

Urbanización Urb Robles, Los

Urbanización Urb Santa Rosa de Quives

Urbanización Urb Universal, 1ra Etapa

Urbanización Urb Universal, 2da Etapa

Urbanización Urb Universal, 1ra y 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 06 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 06 de Septiembre, 11:50 pm