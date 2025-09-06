Corte de agua en Lima hoy 06 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.
Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.
Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 06 de septiembre?
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Capilla Super - Mz U4, La Molina
- Capilla, La Molina
- Colinas, Las Molina
SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy
- Las Palmeras
- Las Gemelas
- Lima
- El Campillo
- Bartolomé Herrera
- Huertecilla
- Pando II Etapa
- Pando IV Etapa
- Pando VII Etapa
- Paulo VI
- Santa Eulalia
- Yamille
EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Alto Ficus
- Urbanización Achirana, 1ra Etapa
- Urbanización Achirana, 2da Etapa
- Urbanización Atarjea
- Urbanización Ficus, Los
- Urbanización Hijos de Perales
- Urbanización Jardines
- Urbanización Lomas de Nocherto
- Urbanización Malvinas, Las
- Urbanización Nocherto
- Urbanización Nocherto, Zona Alta Los Eucaliptos
- Urbanización Perales, Los
- Urbanización Santa Anita
- Urbanización Señor de los Milagros
- Urbanización Terrazas
- Urbanización Terrazas de Perales
- Urbanización Terrazas, Las
- Urbanización Virgen de Lourdes
- Urbanización Virgen del Carmen
- Urbanización Vista Alegre
- Urbanización Asoc. San Antonio
- Urbanización Asoc. Señor de los Milagros
- Urbanización Coop Alto Ficus
- Urbanización Coop Correa, Manuel
- Urbanización Coop Los Chancas de Andahuaylas, 1ra Etapa
- Urbanización Coop Santa Rosa de Quives
- Urbanización Coop Tayacaja, 1ra Etapa
- Urbanización Coop Tayacaja, 2da Etapa
- Urbanización Coop Universal, 3ra Etapa
- Urbanización Coop Villa del Mar
- Urbanización Coop Virgen de las Nieves
- Urbanización P.J. Nocherto
- Urbanización P.J. Villa Hermosa
- Urbanización U. Ind Fundo Puente
- Urbanización Urb Alto Ficus
- Urbanización Urb Robles, Los
- Urbanización Urb Santa Rosa de Quives
- Urbanización Urb Universal, 1ra Etapa
- Urbanización Urb Universal, 2da Etapa
- Urbanización Urb Universal, 1ra y 2da Etapa