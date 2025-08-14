Corte de agua en Lima hoy 14 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 14 de agosto?
ATE: Corte de Agua hoy
- Alto Los Ángeles de Pariachic
- El Mirador de Pariachic
- Asociación Civil Pariachic III Etapa
- Asociación Mercedes de Ate II Etapa
- Asociación Mercedes de Ate III Etapa
- Asociación Pariachic I Etapa
- Asociación Pariachic II Etapa
- Asociación Philadelphia de Ate II Etapa
- Asociación Philadelphia IV Etapa - Esquema Pariachic
- Los Portales de Pariachic
- Asociación Praderas de Pariachic Parcelas 10567 10569
- Asociación Praderas de Pariachic
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Urbanización Horacio Zeballos Gamez
- Urbanización Asociación Progreso
- Urbanización Población Jesús Poderoso
- Urbanización Población Ciudad de Dios
- Urbanización Población Pamplona Baja
- Urbanización María Misionera
- Urbanización Urb Panamericana
COMAS: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Juan Bautista
- Urbanización Los Manantiales del Pinar
- Urbanización Chacra Cerro - 2da Etapa
- Urbanización Nuevo Amazonas
- Urbanización El Roble
- Urbanización Buenaventura Valladares
- Urbanización María Teresa de Calcuta - Parcela D
- Urbanización Nuevo Sol II Etapa - El Pinar - Parcela H
- Urbanización Villa Avalos
- Urbanización Villa Izasiga
- Urbanización Villa Lastenia
- Urbanización Villa Ordoñez
- Urbanización Villa Santa Cruz
- Urbanización Vista Alegre - Parcela E
- Urbanización Vista Alegre - Parcela B
- Urbanización Vista Alegre - Parcela F
- Urbanización Los Portales del Pinar
- Urbanización Chacra Cerro N° 1 (Sector Los Naranjos)
- Urbanización Tungasuca - 3ra Etapa
- Urbanización Alborada
- Urbanización Las Garzas
- Urbanización Nuevo Sol - El Pinar
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Parcela Ranchería
- Urbanización El Pinar
- Urbanización Santa Amelia
LINCE: Corte de Agua hoy
- Hipólito Unanue
- Cercado de Lima
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. 19 de Abril
- Urbanización A.H. 19 de Abril Ampliada
- Urbanización A.H. 20 de Enero
- Urbanización A.H. 23 de Octubre
- Urbanización A.H. 24 de Octubre
- Urbanización A.H. Belén
- Urbanización A.H. Casuarinas de Nueva Vida
- Urbanización A.H. El Progreso
- Urbanización A.H. Familia Casuarinas Mz. D
- Urbanización A.H. Huascar - Sector A
- Urbanización A.H. Huascar - Sector B
- Urbanización A.H. Huascar - Sector C
- Urbanización A.H. Monitor Huascar
- Urbanización A.H. Panorama 3 de Julio
- Urbanización A.H. San Lorenzo
- Urbanización A.H. San Lorenzo II
- Urbanización A.H. Santo Domingo - 23 de Marzo
- Urbanización A.H. UP de la Esperanza - Sector: Brisas Huascar
- Urbanización A.H. UPIS Huascar
- Urbanización A.H. UPIS Huascar 12A - Sector 1
- Urbanización A.H. UPIS Huascar de Canto Grande
- Urbanización A.H. UPIS Huascar - Sect. C - El Amauta
- Urbanización A.H. UPIS Huascar - Sect. San Marcos
- Urbanización A.H. Virgen del Carmen
- Urbanización A.H. Vista Alegre
- Urbanización Agrupamiento Belén Ampliada
- Urbanización Agrupamiento Francisco Bolognesi
- Urbanización Agrupamiento Hijos Corazón de Jesús
- Urbanización Agrupamiento Monte de los Olivos
- Urbanización Agrupamiento Tarapacá
- Urbanización Agrupamiento Utupá
- Urbanización Cooperativa de Vivienda Canto Grande
- Urbanización P.I. Zona VII Parcela C - Sector: Las Casuarinas
- Urbanización Urb. Los Jazmines Canto Grande - Unidad Seis
- Urbanización Urb. San Rafael