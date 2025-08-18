Corte de agua en Lima hoy 18 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 18 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización 19 de Abril

Urbanización 19 de Abril Ampliación

Urbanización El Progreso

Urbanización Jorge Chávez

Urbanización Prolongación Amauta

Urbanización Señor de los Milagros - Parcela A

Urbanización Unión de la Esperanza - Sector Brisas de Huáscar

Urbanización UPIS Huáscar

Urbanización UPIS Huáscar 12A - Sector 1

Urbanización UPIS Huáscar de Canto Grande

Urbanización UPIS Huáscar Sector C - El Amauta

Urbanización Virgen del Carmen

Urbanización Vista Alegre

Urbanización Agrupación Belén Ampliación

Urbanización Agrupación Hijos del Corazón de Jesús

Urbanización Agrupación Utupampa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 18 de Agosto, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 18 de Agosto, 10:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Jazmines del Naranjal

Urbanización Residencial Monte Azul

Asociación Jazmines del Naranjal

Asociación Residencial Los Lirios

Urbanización Naranjos II Etapa

Urbanización Portales del Naranjal

Urbanización Virgen del Rosario Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 18 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 18 de Agosto, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización P.J. Gálvez

Poeta José Hernández Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 18 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 18 de Agosto, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Agru Santa Rosa - Cerro Camote

Urbanización APV Paz Desarrollo - San Pedro y San Pablo - C.C.

Urbanización Asociación 11 de Junio - Chasquis - Sector R2 - Parte Alta

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Esperanza

Urbanización Asociación Junta Vecinal Señor de los Milagros

Urbanización Asociación Las Praderas de San Antonio

Urbanización Asociación Sector A1 - Jicamarca - Anexo 8

Urbanización Asociación Sector Las Flores Norte - Anexo 8 - ECNC

Urbanización Asociación Sector Norte - Parte Alta - ECNC

Urbanización Pueblo Jicamarca - Anexo 8 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 18 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 18 de Agosto, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Setiembre

Esquema Zevallos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 18 de Agosto, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 18 de Agosto, 7:00 pm