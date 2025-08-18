Corte de agua en Lima hoy 18 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 18 de agosto?
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización 19 de Abril
- Urbanización 19 de Abril Ampliación
- Urbanización El Progreso
- Urbanización Jorge Chávez
- Urbanización Prolongación Amauta
- Urbanización Señor de los Milagros - Parcela A
- Urbanización Unión de la Esperanza - Sector Brisas de Huáscar
- Urbanización UPIS Huáscar
- Urbanización UPIS Huáscar 12A - Sector 1
- Urbanización UPIS Huáscar de Canto Grande
- Urbanización UPIS Huáscar Sector C - El Amauta
- Urbanización Virgen del Carmen
- Urbanización Vista Alegre
- Urbanización Agrupación Belén Ampliación
- Urbanización Agrupación Hijos del Corazón de Jesús
- Urbanización Agrupación Utupampa
SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy
- Urbanización Jazmines del Naranjal
- Urbanización Residencial Monte Azul
- Asociación Jazmines del Naranjal
- Asociación Residencial Los Lirios
- Urbanización Naranjos II Etapa
- Urbanización Portales del Naranjal
- Urbanización Virgen del Rosario
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- Urbanización P.J. Gálvez
- Poeta José Hernández
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Agru Santa Rosa - Cerro Camote
- Urbanización APV Paz Desarrollo - San Pedro y San Pablo - C.C.
- Urbanización Asociación 11 de Junio - Chasquis - Sector R2 - Parte Alta
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Esperanza
- Urbanización Asociación Junta Vecinal Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación Las Praderas de San Antonio
- Urbanización Asociación Sector A1 - Jicamarca - Anexo 8
- Urbanización Asociación Sector Las Flores Norte - Anexo 8 - ECNC
- Urbanización Asociación Sector Norte - Parte Alta - ECNC
- Urbanización Pueblo Jicamarca - Anexo 8
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Setiembre
- Esquema Zevallos