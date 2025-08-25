Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Corte de agua en Lima hoy 25 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 25 de agosto?

Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Arenal Alto Comite 16C
  • Urbanización A.H. Sector Centenario
  • Urbanización Asociación Central Unificada
  • Urbanización P.J. Arenal Alto
  • Urbanización P.J. Cercado
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 25 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 25 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa
  • A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 2da Etapa
  • A.H. Nueva Luz
  • APV San Remo de Santa Clara
  • APV Sol de Santa Clara
  • ASOC Agosto 30
  • ASOC Brisas de Santa Clara
  • ASOC Brisas
  • ASOC Diciembre 6
  • ASOC Estancia de Santa Clara
  • ASOC Flores
  • ASOC Geranios de Santa Clara
  • ASOC Jardines de Ate
  • ASOC Las Flores de Santa Clara
  • ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 1ra Etapa
  • ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa
  • ASOC Puntilla
  • ASOC Santa María
  • ASOC Santa Rosa de Huamanga
  • ASOC Villa Francia de Santa Clara
  • C.R. Angamos
  • Coop DEMSA
  • Coop Huaychao
  • Coop Santa Elena Ltda.
  • H.U. del Pilar
  • Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • Urb. San Alfonso de Santa Clara
  • Urb. Santa Clara
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 25 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 25 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Corazón de Jesús
  • Urbanización San Antonio
  • Urbanización Viñas de Vitarte - Esq. Pierola
  • Urbanización Agrupación Cooperativa de Vivienda 26 de Mayo
  • Urbanización Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Brisas del Centro, Las - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación C.P. 1ro de Enero Sector Santa Clara - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación C.P. Sector Santa Clara - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara
  • Urbanización Asociación 1 de Enero
  • Urbanización Asociación Hijos de Collanac Sr. de Muruhuay - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación J.V. Villa Hermoza Roncadora Grande - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Nueva Villa La Campiña - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Residencial El Golf - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Roncadora, La - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Segundo Mercado López - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación UPIS 26 de Mayo - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Valle del Mantaro del Perú - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Violetas de Santa Clara, Las - Esq. Pierola
  • Urbanización Cooperativa Cáceres, Andrés Avelino
  • Urbanización Cooperativa Manylsa Ltda. 476
  • Urbanización Cooperativa Ramiro Priale Ltda. - Esq. Pierola
  • Urbanización Cooperativa Vivienda Lomas de Palao, Las - Esq. Pierola
  • Urbanización P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Pierola
  • Urbanización Señor de Huayllay
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 25 de Agosto, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 25 de Agosto, 11:50 pm
Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA