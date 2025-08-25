Corte de agua en Lima hoy 25 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 25 de agosto?
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Arenal Alto Comite 16C
- Urbanización A.H. Sector Centenario
- Urbanización Asociación Central Unificada
- Urbanización P.J. Arenal Alto
- Urbanización P.J. Cercado
ATE: Corte de Agua hoy
- A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa
- A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 2da Etapa
- A.H. Nueva Luz
- APV San Remo de Santa Clara
- APV Sol de Santa Clara
- ASOC Agosto 30
- ASOC Brisas de Santa Clara
- ASOC Brisas
- ASOC Diciembre 6
- ASOC Estancia de Santa Clara
- ASOC Flores
- ASOC Geranios de Santa Clara
- ASOC Jardines de Ate
- ASOC Las Flores de Santa Clara
- ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 1ra Etapa
- ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa
- ASOC Puntilla
- ASOC Santa María
- ASOC Santa Rosa de Huamanga
- ASOC Villa Francia de Santa Clara
- C.R. Angamos
- Coop DEMSA
- Coop Huaychao
- Coop Santa Elena Ltda.
- H.U. del Pilar
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- Urb. San Alfonso de Santa Clara
- Urb. Santa Clara
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización Corazón de Jesús
- Urbanización San Antonio
- Urbanización Viñas de Vitarte - Esq. Pierola
- Urbanización Agrupación Cooperativa de Vivienda 26 de Mayo
- Urbanización Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Brisas del Centro, Las - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación C.P. 1ro de Enero Sector Santa Clara - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación C.P. Sector Santa Clara - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara
- Urbanización Asociación 1 de Enero
- Urbanización Asociación Hijos de Collanac Sr. de Muruhuay - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación J.V. Villa Hermoza Roncadora Grande - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Nueva Villa La Campiña - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Residencial El Golf - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Roncadora, La - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Segundo Mercado López - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación UPIS 26 de Mayo - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Valle del Mantaro del Perú - Esq. Pierola
- Urbanización Asociación Violetas de Santa Clara, Las - Esq. Pierola
- Urbanización Cooperativa Cáceres, Andrés Avelino
- Urbanización Cooperativa Manylsa Ltda. 476
- Urbanización Cooperativa Ramiro Priale Ltda. - Esq. Pierola
- Urbanización Cooperativa Vivienda Lomas de Palao, Las - Esq. Pierola
- Urbanización P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Pierola
- Urbanización Señor de Huayllay