Corte de agua en Lima hoy 25 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 25 de agosto?

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Arenal Alto Comite 16C

Urbanización A.H. Sector Centenario

Urbanización Asociación Central Unificada

Urbanización P.J. Arenal Alto

Urbanización P.J. Cercado Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 25 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 25 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa

A.H. Cerros Cruz de Santa Elena - 2da Etapa

A.H. Nueva Luz

APV San Remo de Santa Clara

APV Sol de Santa Clara

ASOC Agosto 30

ASOC Brisas de Santa Clara

ASOC Brisas

ASOC Diciembre 6

ASOC Estancia de Santa Clara

ASOC Flores

ASOC Geranios de Santa Clara

ASOC Jardines de Ate

ASOC Las Flores de Santa Clara

ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 1ra Etapa

ASOC Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa

ASOC Puntilla

ASOC Santa María

ASOC Santa Rosa de Huamanga

ASOC Villa Francia de Santa Clara

C.R. Angamos

Coop DEMSA

Coop Huaychao

Coop Santa Elena Ltda.

H.U. del Pilar

Urb. Centro Poblado Santa Clara

Urb. San Alfonso de Santa Clara

Urb. Santa Clara Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 25 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 25 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Corazón de Jesús

Urbanización San Antonio

Urbanización Viñas de Vitarte - Esq. Pierola

Urbanización Agrupación Cooperativa de Vivienda 26 de Mayo

Urbanización Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Brisas del Centro, Las - Esq. Pierola

Urbanización Asociación C.P. 1ro de Enero Sector Santa Clara - Esq. Pierola

Urbanización Asociación C.P. Sector Santa Clara - Esq. Pierola

Urbanización Asociación de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara

Urbanización Asociación 1 de Enero

Urbanización Asociación Hijos de Collanac Sr. de Muruhuay - Esq. Pierola

Urbanización Asociación J.V. Villa Hermoza Roncadora Grande - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Nueva Villa La Campiña - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Residencial El Golf - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Roncadora, La - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Segundo Mercado López - Esq. Pierola

Urbanización Asociación UPIS 26 de Mayo - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Valle del Mantaro del Perú - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Violetas de Santa Clara, Las - Esq. Pierola

Urbanización Cooperativa Cáceres, Andrés Avelino

Urbanización Cooperativa Manylsa Ltda. 476

Urbanización Cooperativa Ramiro Priale Ltda. - Esq. Pierola

Urbanización Cooperativa Vivienda Lomas de Palao, Las - Esq. Pierola

Urbanización P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Pierola

Urbanización Señor de Huayllay Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 25 de Agosto, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 25 de Agosto, 11:50 pm