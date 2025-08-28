Últimas Noticias
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Corte de agua en Lima hoy 28 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 28 de agosto?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Collique - 4ta Zona - Comité Vecinal 86 y 99
  • Urbanización Collique - IV Zona
  • Urbanización Nueva Generación 2000
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 28 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 28 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Collique IV Zona
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 28 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 28 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
OTROS
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 353
  • Sector 355
  • Sector 356
  • Sector 357
  • Sector 358
  • Sector 360
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 28 de Agosto, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 29 de Agosto, 7:00 am
Distrito

SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Rosario
  • Urbanización San Isidro
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 28 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 28 de Agosto, 11:00 pm
Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

