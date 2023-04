Mininter ofrece 80 mil soles por información sobre el paradero del presunto asesino del sereno de Surco

Ministerio del Interior ofrece de 80 mil soles por el paradero del presunto asesino.

El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 80 mil soles por el ciudadano venezolano, Christopher Joseph Fuentes Gonzales, quien sería el presunto asesino del sereno municipal de Surco, Luis Manrique Pizar.

El sujeto se encuentra en calidad de requisitoriado y cuenta con delitos precedentes cometidos en la ciudad de Cumaná, en Venezuela, por robo agraviado, sicariato y banda criminal desde el 2015 al 2018.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, señaló que bajo una línea estratégica del comando policial y la Fiscalía se busca corroborar los datos sobre este sujeto "canalizada por una fuente de información" de Venezuela.

"Se ha obtenido información humana del entorno de este personaje, donde existe un grupo integrado por ciudadanos extranjeros venezolanos que se dedican a cometer delitos contra el patrimonio en la modalidad de raqueteo, asalto y robo a mano armada a bordo de vehículos menores como motocicletas en zonas como es Surco o La Molina", precisó al programa Las cosas como son.

Perfil criminal

El coronel PNP Víctor Revoredo, aclaró que después del diagnóstico situacional elaborado por la Policía Nacional se obtuvo que "este perfil criminal" actuó en contra el sereno de Surco tras haber participado en una "serie de ilícitos".

"Con el recuado de las diligencias efectuadas de la VII región de la Dirincri y todas las unidades policiales se logra obtener cámaras de seguridad que de inmediato facilitó la comuna de Surco y vecinos del lugar, donde se establece una tabla de tiempo técnica y una modalidad de actuar de este sujeto", destacó.

Christopher Joseph Fuentes Gonzales, ciudadano venezolano requitoriado y presunto asesino del sereno Luis Manrique Pizarro | Fuente: RPP

Precisó que las unidades de inteligencia y de alta tecnología de la Policía Nacional "corren traslado" a otros eventos anteriores y "es así que con características similares se ubica a otros tres eventos anteriores con el mismo perfil criminal".



"En los dos hechos iniciales contando con sus características antropofísicas hay que entender que este sujeto ya fue intervenido hace dos años por miembros de la Policía Naciona en el cono norte. Es ahí que queda grabado, primero, su fisionomía antropofísica y segundo, sus tatuajes. En base a esto se le logra incriminar en un homicidio ocurrido en San Martín de Porres donde resulta agraviado un mártir de la Policía. En tiempo récord logramos la identificación con estos datos, posteriormente se le vincula en un enfrentamiento con un miembro del orden", dijo.

Recompensa adicional

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, anunció más temprano que aportarán S/ 50,000 al programa de recompensa del Ministerio del Interior (Mininter) por información que ayude en la captura del delincuente que causó la muerte de Luis Manrique Pizarro (56).

"El Mininter está ofreciendo 80 mil de recompensa por información que lleve a la captura del asesino de Luis Manríque. Se le va a sumar 50 mil soles que aprobará el Consejo Municipal de Surco el día de mañana con lo que la recompensa subirá a 130 mil para atrapar a este facineroso", publicó el alcalde esta noche en Twitter acompañando la ficha de Christopher Joseph Fuentes Gonzales.

El MININTER está ofreciendo 80 mil de recompensa por información que lleve a la captura del asesino de Luis Manríque. Se le va a sumar 50 mil soles que aprobará el Consejo Municipal de Surco el día de mañana con lo que la recompensa subirá a 130 mil para atrapar a este facineroso pic.twitter.com/jUW2ZcGiFF — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) April 18, 2023

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter