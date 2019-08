Los delincuentes se hicieron pasar por personal de la Municipalidad de Lima y con engaños le robaron a un comerciante casi dos mil soles. | Fuente: RPP

Dos delincuentes se hicieron pasar por fiscalizadores de la Municipalidad de Lima para robarle al dueño de una fuente de soda del distrito de Breña.

Los bandidos ingresaron en el negocio y, con engaños, extorsionaron al comerciante para que les pague 600 soles para evitar que le cierren su local.

Los delincuentes aprovecharon que el agraviado descuidó la caja para sustraer las ganancias del día, unos 1800 soles, tras lo cual huyeron del lugar.

Sin embargo, el comerciante los persiguió, primero en una cúster y, luego, en taxi, hasta que intervino un sereno de Breña, quien logró capturar a los bandidos.

“El sereno me ha salvado. Si no es por él, hubiera perdido 1800 soles. He podido recuperar todo”, comentó el comerciante.

Los delincuentes, identificados como Herberth Augusto Vera Cojal y Julio César Vera Felipe, fueron trasladados a la Comisaría de Chacra Colorada, donde se lleva a cabo la investigación del caso.