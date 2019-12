Breña | Una peluquería fue asaltada dos veces en una semana [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el momento del asalto. | Fuente: Rotafono

Una peluquería ubicada en la primera cuadra del jirón Aguarico, en Breña, fue asaltada dos veces en una semana. La propietaria del negocio aseguró que se trata de un mismo delincuente quien se llevó en total 12.500 soles.

Jeanet Intusca Pareja, dueña del negocio, aseguró a través de RPP Noticias que la Policía no ha tomado cartas en el asunto, pese a que ha realizado las denuncias del caso.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron ambos asaltos. En las imágenes se ve cómo el delincuente, que cubre su rostro con un casco de motociclista, amenaza con su arma a los clientes de la peluquería y a la propietaria, a quienes conmina a entregar sus pertenencias y el dinero de la caja registradora.

En uno de los videos, se ve que el asaltante no tiene reparos en apuntar con su arma a los clientes, pese a la presencia de un niño.

Intusca Pareja aseguró que, pese a tener el rostro cubierto, ha identificado al asaltante, quien fue autor de ambos atracos.

“Me empieza a obligar, a jalonearme, me empujó, me apuntó y me dijo que ‘de un plomazo te vuelo’. Es la misma persona. Estoy segura es la misma persona”, comentó la mujer.

La propietaria dijo sentirse insegura y vigilada por el asaltante, y teme que este tome represalias por haber denunciado los asaltos.