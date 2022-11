Un mototaxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en Carabayllo

El crimen ocurrió a pocos metros de un colegio. | Fuente: Carabayllo Al Día

Un mototaxista, identificado como Pedro Hipólito León (31), fue asesinado a balazos dentro de su vehículo, en la calle Chimpu Ocllo, en la urbanización El Progreso, en el distrito limeño de Carabayllo.

Según testigos consultados por RPP Noticias, los atacantes se hicieron pasar por pasajeros para abordar el mototaxi y, luego, dispararle por la espalda al conductor.

El hombre recibió dos mortales disparos en la cabeza, tras lo cual los presuntos sicarios escaparon raudamente con rumbo desconocido.

Sin explicaciones

Familiares y amigos de Pedro Hipólito León no se explican por qué el hombre fue víctima de este brutal ataque, descartando que haya tenido amenazas o que haya estado involucrado en algún hecho delictivo.

“Solo lo conocía porque era un compañero de trabajo, mototaxista como nosotros. Es muy doloroso lo que ha pasado, que busquen a los culpables”, refirió un colega mototaxista.

“Se levantaba a trabajar temprano, justo estuvo conmigo. No tenía problemas, trabajaba tranquilo. No tiene deudas, no debe nada a nadie”, manifestó, por su lado, una familiar.

La Policía Nacional ya investiga el crimen, a fin de identificar a los atacantes y aclarar las causas del homicidio.

Pedro Hipólito León deja en la orfandad a dos menores niños, de 1 y 8 años.



