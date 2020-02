El ladrón cantó la cumbia ‘Necesito un amor’, de Los Hermanos Yaipén. | Fuente: América Noticias

Un hombre intervenido en el Cercado de Lima le cantó una canción de amor al policía que lo capturó en un intento por evitar ser procesado por este delito.

El sospechoso, identificado como Jeffrey Ezequiel Toledo Zelaya, le cantó al policía la conocida cumbia Necesito un amor, de Los Hermanos Yaipén, según información de América Noticias.

“Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti”, cantó el detenido a la autoridad.

Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos y el presunto ladrón fue procesado junto con su cómplice.

El atraco

Toledo Zelaya y su cómplice, Gianfranco Ramírez Arias, fueron capturados luego de que asaltaran a una mujer, a quien agredieron y le robaron su celular.

“Al no dejarme quitar la cartera me arrancaron el polo, me tuve que poner la blusa de mi trabajo. Mi cartera me la han roto”, contó la víctima.

Ambos delincuentes fueron detenidos cuando intentaban vender el celular robado en un centro comercial del Centro de Lima.