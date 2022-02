Vecinos del inmueble, ubicado en el cruce del jirón Larraburre con el jirón Zepita, alertaron a los agentes del orden ya que en el lugar se ofrecían servicios sexuales clandestinamente. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP), intervino la madrugada de este sábado un prostíbulo clandestino que funcionaba en una casa de hospedaje en el Cercado de Lima.

Vecinos del inmueble, ubicado en el cruce del jirón Larraburre con el jirón Zepita, alertaron a los agentes del orden ya que en el lugar se ofrecían servicios sexuales clandestinamente.

Procederán a clausura del local

El comandante PNP, José Alfaro, comisario a cargo de la sede de Alfonso Ugarte, afirmó que la intervención se produjo muy cerca al lugar donde el fin de semana sicarios asesinaron a dos prostitutas.

"Nos comunicaron por teléfono que habían ingresado meretrices con parroquianos a un inmueble. Ingresé, me abrieron la puerta y al encargado se le encontró un cuaderno donde había un registro diario. Un mujer aceptó que trabaja en el lugar y que paga algo de 50 soles", dijo.

La PNP dio aviso al área de Fiscalización de la Municipalidad de Lima para proceder a clausurar el local, que además no cumplía con medidas sanitarias, no tenía permiso de funcionamiento para brindar hospedaje.

El recepcionista del hotel, identificado como Gregorio Rodríguez, fue detenido y será investigado por favorecimiento a la prostitución.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.