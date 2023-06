Chorrillos: taxista denunció que falso pasajero le robó su vehículo

Policiales / Crímenes El taxista contó que los dos facinerosos lo obligaron a bajarse del auto y tras golpearlo en la cabeza y en el cuerpo, le robaron su automóvil, además de dinero y otras pertenencias.

El taxista Casios Sánchez Merino denunció que un falso pasajero, en complicidad con otro delincuente, le robaron su vehículo, un Toyota Yaris de color verde, en la urbanización Las Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos.

El conductor dio a conocer que tras recoger al pasajero y llegar a la dirección indicada, fue interceptado por un sujeto que se le acercó apuntándole con un arma.

En ese momento, los dos facinerosos lo obligaron a bajarse del auto y, tras golpearlo en la cabeza y en el cuerpo, le robaron su automóvil, además de dinero y otras pertenencias.

Sánchez Merino, luego de reponerse de la agresión, se dirigió de inmediato a la Comisaria Mateo Pumacahua para asentar la denuncia.

"Me ha robado, me ha encañonado con pistola en Chorrillos. He gestionado con la comisaría todas las denuncias, pero no me quieren apoyar porque tengo que presentar solicitudes tanto en Chorrillos como en San Juan de Miraflores. Tengo que presentar solicitudes y estoy caminando por todos lados", manifestó el taxista.

Asimismo, pidió a la Policía Nacional que investiguen lo ocurrido para dar con el paradero de los asaltantes y de esa manera poder recuperar su auto, pues es su herramienta de trabajo.