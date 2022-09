Mujer denuncia sustracción de dinero tras fraude informático. | Fuente: RPP

A María Claudia Tapia Romero le robaron el celular al interior de las instalaciones de MegaPlaza el pasado 7 de agosto. A pesar de haber bloqueado oportunamente el equipo móvil y la línea, los delincuentes sustrajeron hasta S/ 4 500 de su cuenta bancaria de Scotiabank.

Según denunció la mujer en RPP Noticias, el 8 de agosto los delincuentes sustrajeron, a través del aplicativo PLIN, S/ 1 000 en diez retiros de S/ 100. Al día siguiente, María recibió un correo electrónico que contenía el contrato de extralínea por un monto de S/3 500, una operación que jamás hizo.

Nunca le notificaron

Tapia Romero recalca que el banco Scotiabank genera una clave temporal para que sus clientes puedan ingresar al aplicativo o realizar operaciones bancarias. Sin embargo, critica que jamás le llegó una notificación al correo cuando se registraron movimientos irregulares en su cuenta bancaria.

“Cada vez que tú quieres hacer una operación, te tiene que llegar un mensaje con una clave digital para proceder, pero no me llegó ninguna alerta a mi correo electrónico”, criticó.

Tras haber sido una de las tantas víctimas de fraude informático, María Claudia interpuso una queja ante el banco para que le reembolsen el dinero sustraído, pero la entidad financiera ha rechazado la solicitud en primera instancia.

“Adjunte mis pruebas en el reclamo, lo que me responde Scotiabank, en primera instancia, es que uno debe tener en custodia sus objetos personales. Me indican que prácticamente es mi culpa, cuando yo he bloqueado el celular”, lamenta.

“No me explican hasta ahora por qué no me llegaron las notificaciones”, critica.

María agrega que la persona que ha recibido el dinero tiene hasta tres denuncias por fraude informático, por lo que pide a las entidades financieras revisar los antecedentes de los usuarios que solicitan la apertura de una cuenta.