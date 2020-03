La menor había acudido junto a su madre a la veterinaria cuando se desató la balacera que acabó con su muerte. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la expareja de Gustavo Avendaño Fajardo, sospechoso de haber desatado la balacera que ocasionó la muerte de una niña de dos años, en Chorrillos, aseguró que ya había realizado una denuncia por acoso en su contra. La segunda vez que se acercó a la comisaría, afirma que los efectivos no quisieron tomar su denuncia.

“Lo único que puedo decir es que he sido atacada. No soy responsable de lo que ha pasado, me siento solidarizada con la mamá… Esto escapa de mis manos. Yo no puedo hacer nada. He ido a la comisaria tres veces a denunciar a esta persona. La primera vez me aceptaron la denuncia, la segunda vez no me aceptaron… he ido a la gobernación y tampoco me han aceptado la denuncia”, relató Yessenia evidentemente afectada.

De acuerdo con su testimonio, cuando acudió a la Comisaría de Mateo para interponer una denuncia por acoso en contra de su expareja, la enviaron a la Comisaría de Huaylas. Ahí tampoco la habrían atendido, por lo que la enviaron a la Gobernación, en donde tampoco le habrían aceptado la denuncia porque desconocía la dirección exacta de Avendaño.

“[Gustavo Avendaño] ha venido, me decía que no me va a dejar tranquila y me había amenazado”, dijo entre lágrimas.

UNA MENOS

El principal sospechoso es Gustavo Avendaño Fajardo, quien habría desatado la balacera en el asentamiento humano San Juan de la Libertad, en Chorrillos, que ocasionó la muerte de una niña de dos años al caerle una bala perdida. En este momento se encuentra prófugo de la justicia.

Enrique Cárdenas, vecino y padrino de la menor fallecida, aseguró que la niña había acudido a la veterinaria en compañía de su madre a visitar a su mascota que había sido recientemente operada.

“No estuve presente en el acto, pero me comunicaron. Ella fue a ver una mascota que habían operado. Y a la niña le cae la bala en la frente”, explicó Cárdenas.