Falsos colectiveros secuestraron a una joven por varias horas y le robaron 2 500 soles de sus cuentas

La joven Guadalupe Sánchez denunció que fue secuestrada y golpeada por delincuentes que se hicieron pasar por colectiveros, quienes le robaron 2 500 soles de sus cuentas bancarias.

A través de RPP Noticias, la mujer contó que abordó un colectivo en la avenida Túpac Amaru, con destino al Centro de Lima. En el vehículo, había otras cuatro personas, una de ellas una joven.

Sin embargo, cuando la unidad llegó al Centro de Lima, el conductor se desvió y tomó otra ruta. “Cuando entramos por la espalda de la Iglesia Santa Rosa, entró por diferentes calles que, la verdad, yo no reconocía; y ahí es cuando me alerto y quiero bajar del carro”, recordó.

“Ellos empiezan a amenazarnos (a ella y a la otra joven) con cuchillos y navajas e, incluso, me golpean en el rostro. Nos dicen que nos calmemos, porque si no colaborábamos, podría ser peor”, relató.

El secuestro

Guadalupe Sánchez contó que los malvivientes obligaron a ambas jóvenes a desbloquear sus celulares y abrir los aplicativos de los bancos para revisar el dinero que tenían en sus cuentas. Con esa información, los delincuentes las llevaron a agentes bancarios para hacer el retiro del dinero.

“Nos exigían que retiráramos el dinero en agentes bancarios. Bajaba uno de ellos (con nosotras) para no pedir ayuda. Con el cuchillo nos amedrentaban”, manifestó.

Según su relato, los delincuentes las mantuvieron secuestradas por espacio de cuatro horas, tras lo cual a ella la abandonaron en una zona de Breña. La joven acudió a la comisaría del sector para hacer la denuncia respectiva, pero -sostuvo- no recibió la ayuda que esperaba.

“Yo pedí si podía haber algún seguimiento por cámaras. (Pero) me dicen que no había cámaras en Breña, que no contaba con equipo de seguridad la Municipalidad. Luego, tuve que ir al médico legista por los golpes y el corte en el brazo (que sufrí), pero no me llevaron, porque me dijeron que no tenían unidades disponibles”, manifestó.

“No recibí la atención que esperaba. Estaba sin dinero ni nada, supernerviosa y esperaba que me asistan, pero no fue así”, se quejó.

La joven hizo un llamado a la Policía Nacional para que atiendan su caso con celeridad y se pueda atrapar a los delincuentes que le robaron el dinero que había estado ahorrando.

