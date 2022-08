Taxista realiza una colecta tras ser víctima de un asalto por sexta vez [VIDEO]

El más reciente robo ocurrió en SMP. | Fuente: RPP

El taxista Genaro Aguilar está realizando una colecta, tras ser víctima de un asalto por sexta vez, situación que lo ha afectado sobremanera.

El hombre contó que el más reciente robo ocurrió en la urbanización Montecarlo, en San Martín de Porres (SMP), hasta donde llegó para visitar a un familiar.

En cuestión de minutos, los malvivientes violentaron su taxi y sustrajeron la computadora y la caja de fusibles del vehículo, dejándolo prácticamente inutilizado.

“En un ratito se han llevado todo eso. Eso me afecta bastante, económicamente. He tenido que recurrir a los familiares, hacerme un préstamo para poder comprar esas piezas, para reponer mi carro”, refirió a RPP Noticias.

En necesidad

Genaro Aguilar dijo estar cansado de esta situación, al punto que este último asalto no lo denunció a la Policía Nacional. “En verdad, no confío en las autoridades, en la comisaría me cobraban para cada trámite”, se quejó.

El hombre hizo un pedido de ayuda para recolectar los S/ 4 000 que necesita para reparar su automóvil y seguir trabajando; ya que este asalto ocurrió justo cuando su esposa se acababa de operar debido al cáncer que padece.

Quienes deseen solidarizarse con esta familia, pueden comunicarse el teléfono 950309234.



