La dueña de un restaurante de comida selvática es amenazada por delincuentes a través del número de WhatsApp su negocio, ubicado en el jirón Húsares de Junín en el distrito de Jesús María.

Michelle Vela, dueña del local "Las Ñañitas", señaló a RPP Noticias que los extorsionadores la llamaron insistentemente desde la madrugada de este martes y finalmente le amenazaron con dispararle.

"Todo empezó a las 5:00 am donde me saluda, pero no se contesta, luego me llaman a las 7:00 am pero tampoco contesto, como es el número del negocio. Me comenzaron a llamar insistentemente, yo estaba haciendo las compras del día en el mercado mayorista. Como es para contacto de urgencias tiendo a contestar las llamadas, contesto y me dicen Michelle estamos afuera de tu local, nos han contratado para que te peguen unos tiros. Yo entro en un estado de shock y le respondo: en este momento no puedo atenderte", relató.

"Otra persona habla dentro de la llamada y ésta, con una mala palabra, no va a cooperar, ella está en la calle, sabemos donde está y vamos a pegarle unos tiros", añadió.

Número de Chile

Tras la llamada, Michelle Vela acudió al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y puso la denuncia respectiva.

En el lugar los policías le indicaron que el número telefónico de los extorsionadores pertenecería a Chile.

