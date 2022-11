Roban autopartes en La Molina. | Fuente: RPP

Vecinos del distrito de La Molina han expresado su molestia por los constantes robos de autopartes que sufren, debido a la falta de seguridad.

Los videos de las cámaras de seguridad, obtenidas por RPP Noticias, muestran cómo -durante la madrugada- llega un vehículo a un estacionamiento. El delincuente baja de este auto para subirse a otro que no es suyo y se lo lleva. Tras sacar los partes más comerciales, el delincuente regresa con el vehiculo y lo vuelve a dejar en el estacionamiento y retirarse como si no pasara nada.

Un afectado vecino, que prefirió mantener su nombre en anonimato, consideró que ni la Policía ni el Serenazgo están capacitados para luchar contra la delincuencia.

"En la zona ya hay varios robos de autopartes, se meten a las casa también. Lamentablemente, la Policía no se da suficiente abasto o no está suficietemente preparada. Y los serenos también, les falta mucha preparación en lo que es detectar delincuentes, porque solo se dedican a dar vueltas y vueltas pero no verifian si hay puertas o cochras abiertas, si hay un vehículo sospechoso. Los vehículos deben tener un registro para que sepan que son de la zona. Ellos ven pasar a cualquier vehículo y no les dicen nada, ni intervienen nada. Muy pésima gestión en seguridad en La Molina", expresó.



Vecinos denuncian constantes robos de autopartes en vía pública. | Fuente: RPP