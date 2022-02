Crimen en La Victoria | Fuente: RPP

Un comerciante de La Parada fue asesinado este lunes de ocho disparos cuando su esposa retiraba las ganancias del día de su local, ubicado en la cuadra 8 del jirón 3 de febrero en La Victoria.

Según testigos, una mujer identificada como Yeni Mamani Cori se retiraba del establecimiento cuando dos hombres, a bordo de una moto lineal, la interceptaron para arrebatarle un maletín con el dinero producto de las ventas del día.

En ese momento, el comerciante, Ángel Churata Calsaya (42), acudió en auxilio de su esposa, pero los delincuentes no dudaron en disparle a quemarropa provocando su muerte.

Herida de bala

El tío de la víctima, Yonhy Blanco, llegó hasta el lugar del crimen y señaló a RPP que Yeni Mamani se encuentra herida de bala en el Hospital Dos de mayo.

"Hubo un tiroteo. Una persona vino y se llevó un maletín producto de la venta de día. A raíz de un forcejeo hubo disparos a la pareja. Los vecinos escucharon de tres a cuatro disparos que recién vamos a verificar con los cartuchos que están ahí", indicó.

Yeni Mamani recibió tres impactos de bala, mientras que Ángel Churata recibió ocho. Su cuerpo permanecía en el pavimento, mientras que los peritos de criminalística examinaban la escena para proceder con el levantamiento del cadáver.

"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expuestas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

