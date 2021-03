Celestina Cabana Ayala teme que su expareja atente contra su vida. | Fuente: RPP

Celestina Cabana Ayala, de 48 años, denunció que su expareja, identificada como César Fasabi, quemó su casa, en la zona de El Pedregal, en Jicamarca.

En diálogo con RPP Noticias, la mujer contó que desde hace ocho años ha sufrido maltratos físicos y psicológicos de parte de su expareja, por lo que tomó la decisión de terminar la relación.

Celestina Cabana Ayala ha pedido garantías y la de sus hijos, ya que teme que el hombre, identificado como César Fasabi, atente contra sus vidas.

“Lo único que me (dieron fue) una orden de alejamiento de él, y nada más, que no se puede acercar a nosotros, que no puede llamarme, nada de eso. Eso es lo único que nos han dado hasta ahora”, comentó.

Caso probado

La mujer dijo que el día del incendio, el pasado fin de semana, César Fasabi envió un video a su hija, de 13 años, en el que se le escucha diciendo que está quemando su casa en Jicamarca.

Celestina Cabana Ayala contó que, tras lo ocurrido, se ha mudado a otra casa, en un distrito diferente, pero -sostuvo- su expareja ya ha sido visto rondando en la zona, por lo que pidió garantías y protección tanto para ella como para sus hijos.



