El trailer atropelló a la madre y a su pequeño hijo | Fuente: RPP Noticias

Un trágico accidente enlutó hoy, jueves, a una humilde familia que se dedica al comercio ambulatorio en el Cercado de Lima.

Al promediar las 11:30 am., un tráiler atropelló a una madre de familia que, debido a una discapacidad física, se desplazaba en una silla de ruedas con su menor hijo de 3 años en su regazo.

Tras ello, el menor murió en el acto, mientras la madre de familia, identificada como Hilda Cecilia Huarcaya, fue trasladada al Hospital Guillermo Almenara para ser operada de urgencia. El hecho ocurrió en la cuadra 4 del jr. Huánuco, en Barrios Altos.

Familia proveniente de Huancayo

Según relataron a RPP Noticias los comerciantes de la zona, el menor fallecido era conocido como "Gustavito" y ayudaba a sus padres, ambos discapacitados, que se dedican al comercio ambulatorio en la cdra. 3 del jr. Andahuaylas. Hasta ese lugar llegaban todos los días, desde hace dos años, cuando llegaron a Lima desde Huancayo.

"Ellos son naturales de Huancayo, son una pareja con discapacidad que tenían a su hijo. La familia tiene, más o menos, 2 años radicando en Lima. Son trabajadores del conglomerado Mesa Redonda, son ambulantes que pertenecían a una sociedad", indicó María Chunga, una comerciante del lugar.

Cuando se dirigían a su trabajo, el trailer atropelló a la madre y a su hijo, en presencia del padre de familia que iba a pocos metros detrás de su esposa.



Chunga señaló que la Policía aún no les ha dado ningún informe de la situación en la que se encuentra la madre del menor y que toda la asociación de comerciantes se encuentra sumamente preocupada.

"La Policía no nos ha dado ningún informe. Estamos a la espera de los resultados de la operación de la señora Hilda que está grave. Ella ha sido operada en el Hospital Almenara y no sabemos su estado. Sabemos que quedó en estado crítico porque no se podía mover. Su discapacidad solo era de las piernas, pero movía el resto de su cuerpo. Era una señora lúcida", indicó.

"Necesitamos su apoyo para ellos, tanto emocional, como los gastos médicos y la sepultura del pequeño. Para el padre que ha presenciado este acto", agregó.

Al cierre de esta nota, llegaron al lugar representantes del Ministerio Público quienes, junto a la Policía, realizan las diligencias correspondientes.