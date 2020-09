Cirila Rojas Verde, presidenta de la olla común, señaló a RPP Noticias que es la primera vez que asaltan el local. | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes robó este martes una cocina, cinco ollas, un balón de gas y víveres del local donde se preparaba una olla común en el asentamiento humano San Pablo Mirador en Manchay, Pachacámac.



La iniciativa vecinal, llamada Niño Jesús, funciona desde hace cinco meses en un cuarto de madera sin ventanas, con techos de calamina y puerta de triplay. Esto fue aprovechado por los ladrones.



Cirila Rojas Verde, presidenta de la olla común, fue la primera en llegar al lugar tras registrarse el robo y señala a RPP Noticias que es la primera vez que asaltan el local.



"Primero sorpresa me encuentro, no había nada. Me puse asustada y preocupada porque ¿cómo voy a hacer ahora para cocinar los alimentos para los beneficiarios de acá. Todo se han llevado: los víveres, cinco ollas grandes que nos habíamos prestado. Ahora sin nada nos quedamos".

Alfredo Castro, coordinador de la olla común, confirmó que no hay seguridad en el asentamiento humano San Pablo Mirador y que la presencia de los serenazgos es eventual.



Ayuda municipal

El alcalde de Pachacámac, Elvis Pomez, llegó hasta la zona del robo y aseguró que instalará en 10 días un puesto de auxilio rápido y aclaró que la pandemia de la COVID-19 demoró la construcción de este local programada para el 2019.

"Sabiendo que se han llevado todo, hemos traído la cocina, el balón de gas, papas, arróz, fideos, aceites y todo lo que necesitan como prioridad para que esta olla comunal no se detenga", precisó el burgomaestre.



Cabe señalar que la iniciativa comunal, donde trabajan 20 madres de familia, beneficia a 180 vecinos, de los cuales seis son niños huérfanos y seis más son adultos mayores en extrema pobreza.

